Погода в Україні 9 червня — що очікувати

Люди гуляють в парку під дощем із парасолями. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в неділю, 9 червня, буде теплою. У західних регіонах, а також на Житомирщині та Вінниччині передають опади. У інших регіонах очікується сонце.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у суботу, 8 червня.

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На вихідних, 8 та 9 червня, в Україні очікується тепла погода, подекуди навіть спекотна.

Температура повітря вдень сягатиме +27...+32 °С, на заході та півночі — +23...+28 °С. Вночі передбачається свіже повітря, стовпчики термометрів покажуть +12...+19 °С.

У Києві та області повітря підсушиться сонцем, опадів не прогнозують. Температура повітря — +28...+29 °С.

"Навіть якщо дійде на стовпчиках термометрів до +30 і трохи вище, це ще не розпал літа. Ще нічне повітря — свіже, а підстилаюча поверхня ще не встигла надто напектися", — зазначила синоптикиня.

Скриншот повідомлення Діденко

Чи очікувати дощову погоду в Україні 9 червня

У неділю, 9 червня, на заході, Житомирщині та Вінниччині попереджають про високу ймовірність опадів. На інших регіонах погода буде сухою і сонячною. При грозах можливі шквали та град.

Раніше Діденко розповіла, в яких областях у суботу, 8 червня, будуть короткочасні грозові дощі. За її прогнозом, попри опади, погода буде теплою, навіть спекотною.

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