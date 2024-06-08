Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик Наталка Діденко назвала області, які завтра накриє літній дощ arrow

Народний синоптик Наталка Діденко назвала області, які завтра накриє літній дощ

8 червня 2024 12:57
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 9 червня — що очікувати
Люди гуляють в парку під дощем із парасолями. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в неділю, 9 червня, буде теплою. У західних регіонах, а також на Житомирщині та Вінниччині передають опади. У інших регіонах очікується сонце.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у суботу, 8 червня.

Читайте також:

Погода в Україні та столиці 8 та 9 червня

На вихідних, 8 та 9 червня, в Україні очікується тепла погода, подекуди навіть спекотна.

Температура повітря вдень сягатиме +27...+32 °С, на заході та півночі — +23...+28 °С. Вночі передбачається свіже повітря, стовпчики термометрів покажуть +12...+19 °С.

У Києві та області повітря підсушиться сонцем, опадів не прогнозують. Температура повітря — +28...+29 °С.

"Навіть якщо дійде на стовпчиках термометрів до +30 і трохи вище, це ще не розпал літа. Ще нічне повітря — свіже, а підстилаюча поверхня ще не встигла надто напектися", — зазначила синоптикиня.

Погода 9 червня
Скриншот повідомлення Діденко

Чи очікувати дощову погоду в Україні 9 червня

У неділю, 9 червня, на заході, Житомирщині та Вінниччині попереджають про високу ймовірність опадів. На інших регіонах погода буде сухою і сонячною. При грозах можливі шквали та град.

Раніше Діденко розповіла, в яких областях у суботу, 8 червня, будуть короткочасні грозові дощі. За її прогнозом, попри опади, погода буде теплою, навіть спекотною.

А також ми повідомляли про те, що наприкінці року новий кліматичний феномен принесе похолодання в багатьох країнах світу.

погода
погода в Україні
Україна
Київ
Сонце
вихідні
дощ
Наталка Діденко
Київська область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна