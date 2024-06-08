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Народный синоптик Наталья Диденко назвала области, которые завтра накроет летний дождь

8 июня 2024 12:57
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 9 июня.
Люди гуляют в парке под дождем с зонтиками. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в воскресенье, 9 июня, будет теплой. В западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой области передают осадки. В других регионах ожидается солнце.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в субботу, 8 июня.

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На выходных 8 и 9 июня в Украине ожидается теплая погода, иногда даже жаркая.

Температура воздуха будет днем до +27...+32 °С, на западе и севере — +23...+28 °С. Ночью ожидается свежий воздух, столбики термометров покажут +12...+19 °С.

В Киеве и области воздух подсушится солнцем, осадков не прогнозируется. Температура воздуха — +28...+29 °С.

"Даже если дойдет до столбиков термометров до +30 и чуть выше, это еще не разгар лета. Еще ночной воздух — свежий, а подстилающая поверхность еще не успела слишком напечься", — отметил синоптик.

Погода 9 июня
Скриншот сообщения Діденко

Дождливая погода в Украине 9 июня

В воскресенье, 9 июня, на западе, Житомирщине и Винницкой области предупреждают о высокой вероятности осадков. В других регионах погода будет сухой и солнечной. При грозах возможны шквалы и град.

Ранее Диденко рассказала, в каких областях в субботу, 8 июня, будут кратковременные грозовые дожди. По ее прогнозу, несмотря на осадки, погода будет теплой, даже жаркой.

Также мы сообщали о том, что в конце года новый климатический феномен принесет похолодание во многих странах мира.

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погода в Украине
Украина
Киев
Солнце
выходные
дождь
Наталка Диденко
Киевская область

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