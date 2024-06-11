Спека почне відступати — Діденко розповіла українцям, де 12 червня похолодає

Люди гуляють парком. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

З України у середу, 12 червня, почне відступати задуха та спека. Погода очікується трохи прохолоднішою, аніж була попередні дні. За словами народного синоптика Наталки Діденко, стовпчики термометрів коливатимуться у межах 17-34 °C.

Про це Діденко повідомила у Telegram.

Читайте також:

Погода в Україні 12 червня

За словами Діденко, завтра задуха з високою температурою повітря почне з України відступати:

на заході буде +17...+22 °C;

на півночі +20...+24 °C;

у центральних областях — на Вінниччині +22...+24 °C, на Черкащині +24...+27 °C, на Полтавщині +26...+29 °C, у Кропивницькому та районах +25...+28 °C, на Дніпропетровщині до +30 °C;

у південній частині +30...+33 °C — на Одещині +28...+30 °C;

на сході України спека затримається — +30...+34 °C.

Водночас у середу у всіх областях України пройдуть грозові зливи, але місцями та періодично. В окремих районах можливий град та шквали.

А у денні години антициклон із заходу Європи під назвою Yogi зсуне східніше атмосферні фронти, тому на західній частині країни опадів не очікується. Але ще сьогодні вдень там подощить.

Caption

Погода на Київщині 12 червня

У Києві завтра прогнозують дощ та грози, місцями буде град та шквали. Також ймовірні сильні зливи, тому вірогідні підтоплення вулиць у місцях, у яких недостатньо почищені стоки та є надлишок заасфальтованої території.

У столиці відзавтра також знизиться температура повітря, а вдень передбачається +19...+21 °C.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, Землю накрила потужна магнітна буря через спалах на Сонці. Вона триватиме до 11 червня та сягне шести балів.

Крім того, днями Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок.