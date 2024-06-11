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Народний синоптик Наталка Діденко назвала області, з яких завтра відступить спека та задуха

11 червня 2024 14:23
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Спека почне відступати — Діденко розповіла українцям, де 12 червня похолодає
Люди гуляють парком. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

З України у середу, 12 червня, почне відступати задуха та спека. Погода очікується трохи прохолоднішою, аніж була попередні дні. За словами народного синоптика Наталки Діденко, стовпчики термометрів коливатимуться у межах 17-34 °C.

Про це Діденко повідомила у Telegram.

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За словами Діденко, завтра задуха з високою температурою повітря почне з України відступати:

  • на заході буде +17...+22 °C;
  • на півночі +20...+24 °C;
  • у центральних областях — на Вінниччині +22...+24 °C, на Черкащині +24...+27 °C, на Полтавщині +26...+29 °C, у Кропивницькому та районах +25...+28 °C, на Дніпропетровщині до +30 °C;
  • у південній частині +30...+33 °C — на Одещині +28...+30 °C;
  • на сході України спека затримається — +30...+34 °C.

Водночас у середу у всіх областях України пройдуть грозові зливи, але місцями та періодично. В окремих районах можливий град та шквали.

А у денні години антициклон із заходу Європи під назвою Yogi зсуне східніше атмосферні фронти, тому на західній частині країни опадів не очікується. Але ще сьогодні вдень там подощить.

яка погода буде в Україні 12 червня
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Погода на Київщині 12 червня

У Києві завтра прогнозують дощ та грози, місцями буде град та шквали. Також ймовірні сильні зливи, тому вірогідні підтоплення вулиць у місцях, у яких недостатньо почищені стоки та є надлишок заасфальтованої території. 

У столиці відзавтра також знизиться температура повітря, а вдень передбачається +19...+21 °C. 

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, Землю накрила потужна магнітна буря через спалах на Сонці. Вона триватиме до 11 червня та сягне шести балів.

Крім того, днями Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок. 

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