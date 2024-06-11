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Народный синоптик Наталья Диденко назвала области, из которых завтра отступит жара и духота

11 июня 2024 14:23
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Жара начнет отступать - Диденко рассказала украинцам, где 12 июня похолодает
Люди гуляют по парку. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Из Украины в среду, 12 июня, начнет отступать духота и жара. Погода ожидается немного прохладнее, чем была в предыдущие дни. По словам народного синоптика Натальи Диденко, столбики термометров будут колебаться в пределах 17-34 °C.

Об этом Диденко сообщила в Telegram.

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По словам Диденко, завтра духота с высокой температурой воздуха начнет с Украины отступать:

  • на западе будет +17...+22 °C;
  • на севере +20...+24 °C;
  • в центральных областях — на Винниччине +22...+24 °C, на Черкащине +24...+27 °C, на Полтавщине +26...+29 °C, в Кропивницком и районах +25...+ 28 °C, на Днепропетровщине до +30 °C;
  • в южной части +30...+33 °C — на Одещине +28...+30 °C;
  • на востоке Украины жара задержится — +30...+34 °C.

В среду во всех областях Украины пройдут грозовые ливни, но местами и периодически. В отдельных районах возможен град и шквалы.

А в дневные часы антициклон с запада Европы под названием Yogi сдвинет восточнее атмосферные фронты, поэтому на западной части страны осадков не ожидается. Но еще сегодня днем там будет идти дождь.

какая погода будет в Украине 12 июня
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Погода на Киевщине 12 июня

В Киеве завтра прогнозируют дождь и грозы, местами град и шквалы. Также вероятны сильные ливни, поэтому вероятны подтопления улиц в местах, в которых недостаточно очищены стоки и избыток заасфальтированной территории.

В столице с завтрашнего дня также снизится температура воздуха, а днем предполагается +19...+21 °C.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, Землю накрыла мощная магнитная буря из-за вспышки на Солнце. Она продлится до 11 июня и достигнет шести баллов.

Кроме того, на днях Киевской области зафиксировали смерч, а в Тернополе молния попала в жилой дом.

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