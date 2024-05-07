Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де завтра пройдуть дощі arrow

Народний синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де завтра пройдуть дощі

7 травня 2024 14:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 8 травня від народного синоптика Наталки Діденко
Люди йдуть під дощем. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні в середу, 8 травня, вночі очікується дощова погода переважно у північних областях. Опади з нашої території відсуває антициклон із північного заходу Європи. Температура повітря вдень становитиме близько +13...+18 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко в Telegram.

Читайте також:

Погода в Україні 8 травня

За словами Діденко, цієї ночі ймовірні заморозки на півночі та заході України. А завтра вдень температура повітря коливатиметься в межах +13...+18 °C, на крайньому півдні та на Закарпатті — місцями +20...+22 °C.

Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з території України, тому дощі на півдні та сході затримаються лише найближчої ночі. А вдень 8 травня на всій території переважатиме суха погода.

Погода в Києві 8 травня

У Києві вночі температура повітря становитиме +2...+5 °C, на околицях можливі заморозки. А завтра вдень стовпчики термометрів коливатимуть в межах +13...+15 °C. Дощів не передбачається.

Погода в Україні 9-12 травня

Діденко зазначила, що свіжа погода протримається до кінця тижня, а в неділю в Україні буде помірно тепло — +15...+20 °C та переважно без опадів. Вдень місцями можливий невеликий дощ в північних областях України.

null
Скриншот допису Діденко

Раніше в ДСНС повідомили про погіршення погоди в Україні — сунуть дощі та грози.

Також короткочасні дощі з грозами очікуються  8 травня у Карпатах, на півдні та сході України. 

погода
весна
Наталка Діденко
синоптик
прогноз погоди
травень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень