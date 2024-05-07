Прогноз погоди на 8 травня від народного синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть під дощем. Фото: УНІАН

В Україні в середу, 8 травня, вночі очікується дощова погода переважно у північних областях. Опади з нашої території відсуває антициклон із північного заходу Європи. Температура повітря вдень становитиме близько +13...+18 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко в Telegram.

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За словами Діденко, цієї ночі ймовірні заморозки на півночі та заході України. А завтра вдень температура повітря коливатиметься в межах +13...+18 °C, на крайньому півдні та на Закарпатті — місцями +20...+22 °C.

Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з території України, тому дощі на півдні та сході затримаються лише найближчої ночі. А вдень 8 травня на всій території переважатиме суха погода.

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У Києві вночі температура повітря становитиме +2...+5 °C, на околицях можливі заморозки. А завтра вдень стовпчики термометрів коливатимуть в межах +13...+15 °C. Дощів не передбачається.

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Діденко зазначила, що свіжа погода протримається до кінця тижня, а в неділю в Україні буде помірно тепло — +15...+20 °C та переважно без опадів. Вдень місцями можливий невеликий дощ в північних областях України.

Скриншот допису Діденко

Раніше в ДСНС повідомили про погіршення погоди в Україні — сунуть дощі та грози.

Також короткочасні дощі з грозами очікуються 8 травня у Карпатах, на півдні та сході України.