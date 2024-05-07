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В Україну суне негода — у ДСНС попередили про погіршення погоди

7 травня 2024 10:03
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Козюк Тетяна
редактор
В Україну суне негода — у ДСНС попередили про погіршення погоди
Негода у місті. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні очікуються грози та шквали у вівторок, 7 травня. Негода вируватиме практично по усій території країни, окрім південно-східної частини.

Про це повідомляє ДСНС. 

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"У найближчі години та до кінця доби 7 травня очікуються грози, подекуди шквали, 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", — попередили у ДСНС про погіршення погоди в Україні. 

Зазначається, що негода буде практично по усій території країни, за винятком південно-східної частини.

Погода в Україні 7 травня
Попередження про негоду. Фото: ДСНС

 

Нагадаємо, погода в Україні 7 травня буде хмарною із проясненнями. У західних, північних, а в день і в центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози. 

Також короткочасні дощі з грозами очікуються  8 травня у Карпатах, на півдні та сході України. В інших регіонах, а також 9 травня, опадів не передбачається.

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