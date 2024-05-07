В Украину надвигаются грозы и шквалы — в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды

Непогода в городе. Фото: УНИАН

В Украине ожидаются грозы и шквалы во вторник, 7 мая. Непогода будет бушевать практически по всей территории страны, кроме юго-восточной части.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Непогода в Украине 7 мая

"В ближайшие часы и до конца суток 7 мая ожидаются грозы, иногда шквалы, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — предупредили в ГСЧС об ухудшении погоды в Украине.

Отмечается, что непогода будет практически по всей территории страны, за исключением юго-восточной части.

Предупреждение о непогоде. Фото: ГСЧС

Напомним, погода в Украине 7 мая будет облачной с прояснениями. В западных, северных, а в день и в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди, грозы.

Также кратковременные дожди с грозами пройдут 8 мая в Карпатах, на юге и востоке Украины. В других регионах, а также 9 мая, осадков не ожидается.