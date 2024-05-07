Прогноз погоды на 8 мая от народного синоптика Наталки Диденко.

Люди идут в дождь. Фото: УНИАН

В Украине в среду, 8 мая, ночью ожидается дождливая погода, преимущественно в северных областях. Осадки с нашей территории отодвигает антициклон с северо-запада Европы. Температура воздуха днем составит около +13...+18 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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По словам Диденко, в эту ночь вероятны заморозки на севере и западе Украины. А завтра днем температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+18 °C, на крайнем юге и Закарпатье — местами +20...+22 °C.

Антициклон с северо-запада Европы отодвигает осадки с территории Украины, поэтому дожди на юге и востоке задержатся только в ближайшую ночь. Днем 8 мая на всей территории будет преобладать сухая погода.

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В Киеве ночью температура воздуха будет +2...+5 °C, на окрестностях возможны заморозки. А завтра днем столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+15 °C. Дождей не предполагается.

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Диденко отметила, что свежая погода продержится до конца недели, а в воскресенье в Украине будет умеренно тепло +15...+20 °C и преимущественно без осадков. Днем возможен небольшой дождь в северных областях Украины.

Скриншот поста Диденко

Ранее в ГСЧС сообщили об ухудшении погоды в Украине — надвигаются дожди и грозы.

Также кратковременные дожди с грозами пройдут 8 мая в Карпатах, на юге и востоке Украины.