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Народний синоптик Наталка Діденко попередила про зливи та грози завтра — які області в небезпеці

10 червня 2024 13:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у вівторок, 11 червня, від народного синоптика Наталки Діденко
Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у вівторок, 11 червня, очікується дощова погода з грозами. Місцями сильні зливи з градом пройдуть у більшості областях, а температура повітря сягне позначки +33 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Завтра на заході, півночі, Вінниччині, Черкащині та Одещині пройдуть дощі з грозами, часом сильні зливи з градом і шквалами. Діденко пояснила, що це наслідок атмосферних фронтів — водночас буде низький тиск та висока вологість.

На сході, у більшості центральних областей та південній частині України переважатиме суха погода. Водночас на сході та півдні триватиме спека — +29...+33 °C.

На заході очікується прохолодніша погода — +19...+23 °C, а загалом по Україні температура коливатиметься в межах +23...+29 °C.

Погода в Україні 12-14 червня

Протягом наступних днів в Україні очікується короткочасне похолодання до +17...+23 °C на заході, півночі та подекуди в центральних областях.

Погода на Київщині 11 червня

У Києві завтра пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, можливі шквали та град. Температура повітря становитиме +26...+27 °C.

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, Землю накрила потужна магнітна буря через спалах на Сонці. Вона триватиме до 11 червня та сягне шести балів.

Також ми писали, що днями Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок. 

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Наталка Діденко

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