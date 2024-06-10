Погода в Україні у вівторок, 11 червня, від народного синоптика Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко попередила про зливи та грози завтра — які області в небезпеці
В Україні у вівторок, 11 червня, очікується дощова погода з грозами. Місцями сильні зливи з градом пройдуть у більшості областях, а температура повітря сягне позначки +33 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 11 червня
Завтра на заході, півночі, Вінниччині, Черкащині та Одещині пройдуть дощі з грозами, часом сильні зливи з градом і шквалами. Діденко пояснила, що це наслідок атмосферних фронтів — водночас буде низький тиск та висока вологість.
На сході, у більшості центральних областей та південній частині України переважатиме суха погода. Водночас на сході та півдні триватиме спека — +29...+33 °C.
На заході очікується прохолодніша погода — +19...+23 °C, а загалом по Україні температура коливатиметься в межах +23...+29 °C.
Погода в Україні 12-14 червня
Протягом наступних днів в Україні очікується короткочасне похолодання до +17...+23 °C на заході, півночі та подекуди в центральних областях.
Погода на Київщині 11 червня
У Києві завтра пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, можливі шквали та град. Температура повітря становитиме +26...+27 °C.
Нагадаємо, Землю накрила потужна магнітна буря через спалах на Сонці. Вона триватиме до 11 червня та сягне шести балів.
Також ми писали, що днями Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок.
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