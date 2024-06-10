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Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о ливнях и грозах завтра — какие области в опасности

10 июня 2024 13:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на вторник, 11 июня, от народного синоптика Натальи Диденко
Люди идут в дождь. Иллюстративное фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине во вторник, 11 июня, ожидается дождь с грозами. Местами сильные ливни с градом пройдут в большинстве областях, а температура воздуха достигнет отметки +33 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Завтра на западе, севере, Винниччине, Черкащине и Одещине пройдут дожди с грозами, временами сильные ливни с градом и шквалами. Диденко объяснила, что это последствие атмосферных фронтов — в то же время, будет низкое давление и высокая влажность.

На востоке, в большинстве центральных областей и южной части Украины будет преобладать сухая погода. В то же время, на востоке и юге будет продолжаться жара — +29...+33 °C.

На западе ожидается более холодная погода — +19...+23 °C, а в целом по Украине температура будет колебаться в пределах +23...+29 °C.

Погода в Украине 12-14 июня

В последующие дни в Украине ожидается кратковременное похолодание до +17...+23 °C на западе, севере и местами в центральных областях.

Погода на Киевщине 11 июня

В Киеве завтра пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, шквалы и град. Температура воздуха будет составлять +26...+27 °C.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, Землю накрыла мощная магнитная буря из-за вспышки на Солнце. Она продлится до 11 июня и достигнет шести баллов.

Также мы писали, что на днях в Киевской области зафиксировали смерч, а в Тернополе молния попала в жилой дом.

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Наталка Диденко

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