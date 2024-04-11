Прогноз погоди на 12 квітня від Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні завтра буде спекотно
Погода в Україні в п'ятницю, 12 квітня, очікується тепла. Стовпчики термометрів піднімуться до максимальної позначки +27 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 12 квітня
Так, протягом завтрашнього дня в Україні очікується +16... +21 °C.
На Дніпропетровщині прогнозують до +24 °C, на півдні +22...+26 °C, а в східних областях — +25...+27 °C.
За словами синоптика, вітер буде північно-західним, переважно помірним. Водночас в північних областях може бути сильний вітер.
В Україні втримається антициклональний характер погоди — без опадів, хіба що можливі періодичні дощі на південному сході, Приазов'ї та в Криму.
Погода в Києві 12 квітня
У Києві завтра очікується неспекотний день з нормальною весняною погодою. Опадів не прогнозується, температура повітря становитиме +18 °C.
Оскільки вночі, вранці та ввечері значно свіжіше — мінімально передбачається +8...+11 °C.
Нагадаємо, днями в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли.
Також ми писали, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.
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