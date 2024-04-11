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Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні завтра буде спекотно

11 квітня 2024 13:30
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на 12 квітня від Наталки Діденко
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в п'ятницю, 12 квітня, очікується тепла. Стовпчики термометрів піднімуться до максимальної позначки +27 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Так, протягом завтрашнього дня в Україні очікується +16... +21 °C.

На Дніпропетровщині прогнозують до +24 °C, на півдні +22...+26 °C, а в східних областях — +25...+27 °C.

За словами синоптика, вітер буде північно-західним, переважно помірним. Водночас в північних областях може бути сильний вітер.

В Україні втримається антициклональний характер погоди — без опадів, хіба що можливі періодичні дощі на південному сході, Приазов'ї та в Криму.

Погода в Києві 12 квітня

У Києві завтра очікується неспекотний день з нормальною весняною погодою. Опадів не прогнозується, температура повітря становитиме +18 °C.

Оскільки вночі, вранці та ввечері значно свіжіше — мінімально передбачається +8...+11 °C.

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, днями в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли

Також ми писали, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

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