Прогноз погоды на 12 апреля от Наталки Диденко.

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра будет жарко
Погода в Украине в пятницу, 12 апреля, ожидается теплая. Столбики термометров поднимутся до максимальной отметки +27 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 12 апреля
Так, в течение завтрашнего дня в Украине ожидается +16...+21 °C.
В Днепропетровской области прогнозируют до +24 °C, на юге +22...+26 °C, а в восточных областях — +25...+27 °C.
По словам синоптика, ветер будет северо-западным, преимущественно умеренным. В северных областях может быть сильный ветер.
В Украине сохранится антициклональный характер погоды без осадков, разве что возможны периодические дожди на юго-востоке, Приазовье и в Крыму.
Погода в Киеве 12 апреля
В Киеве завтра ожидается жаркий день с обычной весенней погодой. Осадков не прогнозируется, температура воздуха будет +18 °C.
Поскольку ночью, утром и вечером гораздо свежее — минимально предполагается +8...+11 °C.
Напомним, на днях в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега из Говерлы.
Также мы писали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.
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