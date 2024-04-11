Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра будет жарко arrow

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра будет жарко

11 апреля 2024 13:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на 12 апреля от Наталки Диденко.
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в пятницу, 12 апреля, ожидается теплая. Столбики термометров поднимутся до максимальной отметки +27 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 12 апреля

Так, в течение завтрашнего дня в Украине ожидается +16...+21 °C.

В Днепропетровской области прогнозируют до +24 °C, на юге +22...+26 °C, а в восточных областях — +25...+27 °C.

По словам синоптика, ветер будет северо-западным, преимущественно умеренным. В северных областях может быть сильный ветер.

В Украине сохранится антициклональный характер погоды без осадков, разве что возможны периодические дожди на юго-востоке, Приазовье и в Крыму.

Погода в Киеве 12 апреля

В Киеве завтра ожидается жаркий день с обычной весенней погодой. Осадков не прогнозируется, температура воздуха будет +18 °C.

Поскольку ночью, утром и вечером гораздо свежее — минимально предполагается +8...+11 °C.

null
Скриншот поста Диденко

Напомним, на днях в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега из Говерлы.

Также мы писали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

погода
весна
дождь
прогноз погоды
погода в Украине
облака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый