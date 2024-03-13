Прогноз погоди в Україні на 14 березня від Наталки Діденко

Люди гуляють у парку. Ілюстративне фото: УНІАН

Наразі в більшості областей України триває волога та свіжа погода —14 березня очікується дощ з мокрим снігом чи щільна волога хмарність. Проте синоптик надає позитивний погляд на можливе визирання сонця, особливо на заході, півночі та деяких центральних регіонах.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Сильний південно-східний вітер може спостерігатися лише в східних областях та Приазов'ї, в той час як на інших територіях очікується помірний чи слабкий вітер.

Температура повітря 14 березня становитиме +3...+8 °C, а на Закарпатті та півдні Криму +9...+14 °C.

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У Києві вдень у четвер передбачається без істотних опадів, імовірний невеликий дощ або мокрий сніг вночі.

За прогнозами синоптика, потеплішання очікується вихідними, з невеликим дощем можливим в неділю.

"Така неістерична стримана погода триватиме. Сильного прориву високої температури повітря не видно, але й якогось аномального похолодання також", — підкреслила Наталка Діденко.

Нагадаємо, що 13 березня, магнітні бурі не загрожуватимуть людям. Земна магнітосфера залишається у стабілізованому стані.

Також народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима.