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Народный синоптик Наталья Диденко ответила, когда в Украину вернется солнечная погода

13 марта 2024 14:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 14 марта от Наталки Диденко.
Люди гуляют в парке. Иллюстративное фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В большинстве областей Украины продолжается влажная и свежая погода — 14 марта ожидается дождь с мокрым снегом или плотная влажная облачность. Тем не менее, синоптик дает положительный прогноз возможному появлению солнца, особенно на западе, севере и некоторых центральных регионах.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 14 марта

Сильный юго-восточный ветер может наблюдаться только в восточных областях и в Приазовье, в то время как на других территориях ожидается умеренный или слабый ветер.

Температура воздуха 14 марта составит +3...+8 °C, а в Закарпатье и юге Крыма +9...+14 °C.

Погода в Киеве 14 марта

В Киеве днем в четверг предполагается без существенных осадков, возможен небольшой дождь или мокрый снег ночью.

По прогнозам синоптика, потепление ожидается в выходные, с небольшим дождем в воскресенье.

"Такая неистеричная сдержанная погода будет продолжаться. Сильного прорыва высокой температуры воздуха не видно, но и какого-то аномального похолодания тоже", — подчеркнула Наталья Диденко.

Напомним, что 13 марта магнитные бури не будут угрожать людям. Земная магнитосфера остается в стабилизированном состоянии.

Также народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима.

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