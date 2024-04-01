Погода в Україні у вівторок, 2 квітня — де обіцяють грозу зі шквальними вітрами

Жінка йде у сильний вітер. Фото: Shutterstock

Погода в Україні у вівторок, 2 квітня, в більшості областей буде сухою та аномально теплою, однак очікується сильний вітер поривами 15-20 м/с. У західних областях синоптики прогнозують грозу.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook у понеділок, 1 квітня.

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Діденко розповіла, що 2 квітня у західних областях очікується дощ, а місцями можлива навіть гроза та зниження температури до +14... +19 °C. На решті території\ України без істотних опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +20... +25 °C.

Попри аномальне тепло в Україні очікується сильний вітер з південними та південно-західними поривами, які можливі до штормових, 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря в Україні станом на 09:00 2 квітня. Фото: meteopost.com

Температура повітря в Україні станом на 15:00 2 квітня. Фото: meteopost.com

Температура повітря в Україні станом на 21:00 2 квітня. Фото: meteopost.com

Водночас синоптик попередила українців про пилові бурі. Хоч в Україні таке явище і найчастіше виникає на півдні та південному сході, проте бувають винятки і масштабніші поширення.

"Теперішня ситуація — перенесення атмосферою пилу із Сахари. Також може поширитися на значну частину України найближчим часом. Тому подбайте про зволоження помешкань, людям із проблемами дихання — особливо обережно, вікна відкривайте дозовано", — наголосила Наталка Діденко.

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У Києві завтра також буде сильний південний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду. Також синоптик попередила про можливе погіршення видимості та ускладнення самопочуття через перенесення пилюки із Сахари.

Упродовж дня 2 квітня у столиці опадів не передбачається. Лише ввечері можливий незначний дощ, часом із грозою. Максимальна температура повітря досягне позначки +24 °C. Зниження очікується упродовж 3, 4 та 5 квітня.

Нагадаємо, метеорологи попереджають про погіршення якості повітря найближчими днями в Україні. Фахівці розповіли про причину.

А в Укргідрометцентрі попередили, що в перший день квітня Україну накрило аномальне тепло.