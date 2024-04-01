Погода в Украине во вторник, 2 апреля — где обещают грозу со шквальными ветрами

Женщина идет в сильный ветер. Фото: Shutterstock

Погода в Украине во вторник, 1 апреля, в большинстве областей будет сухая и аномально теплая, однако ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с. В западных областях синоптики прогнозируют грозу.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook в понедельник, 1 апреля.

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Диденко рассказала, что 2 апреля в западных областях ожидается дождь, а местами возможна даже гроза и понижение температуры до +14...+19°C. На остальной территории Украины без существенных осадков. Столбики термометров будут колебаться в пределах +20...+25°C.

Несмотря на аномальное тепло, в Украине ожидается сильный ветер с южными и юго-западными порывами, которые возможны до штормовых, 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине на 09:00 2 апреля. Фото: meteopost.com

Температура воздуха в Украине по состоянию на 15.00 2 апреля. Фото: meteopost.com

Температура воздуха в Украине на 21:00 2 апреля. Фото: meteopost.com

В то же время синоптик предупредила украинцев о пылевых бурях. Хотя в Украине такое явление и чаще возникает на юге и юго-востоке, однако бывают исключения и более широкое распространение.

"Нынешняя ситуация — перенос атмосферой пыли из Сахары. Также может распространиться на значительную часть Украины в ближайшее время. Поэтому позаботьтесь об увлажнении квартир, людям с проблемами дыхания — особенно осторожно, окна открывайте дозированно", — подчеркнула Наталья Диденко.

Погода в Киеве 2 апреля

В Киеве завтра будет сильный южный ветер до штормовых порывов 15-20 м/с. Также синоптик предупредила о возможном ухудшении видимости и усложнении самочувствия из-за переноса пыли из Сахары.

В течение дня 2 апреля в столице осадков не ожидается. Лишь к вечеру возможен дождь, временами с грозой. Максимальная температура воздуха достигнет отметки +24 °C. Снижение ожидается в течение 3, 4 и 5 апреля.

Напомним, метеорологи предупреждают об ухудшении качества воздуха в ближайшие дни в Украине. Специалисты рассказали о причине.

А в Укргидрометцентре предупредили, что в первый день апреля Украину накрыло аномальное тепло.