Погода в Одесі і області сьогодні, 30 липня

Сильний вітер у місті. Фото: Freepik

Погода в Одесі сьогодні, 30 липня, буде теплою, але вітряною. У зв'язку з цим, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на узбережжі. Сьогодні можливі пориви вітру до 14 м/с. Проте температура повітря вдень буде досить комфортною — до +28 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Вранці можливий дощ.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...+28 °C.

Температура морської води +23...+25 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +24...+29 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека на Одещині 30 липня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 30 липня

У вівторок, 30 липня, очікується комфортна температура повітря в межах +22...+29 °C. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, частково у центральній частині країни та місцями на Харківщині.

На решті території України переважатиме суха погода. Також у вівторок очікується сильний вітер зі штормовими поривами 15-20 метрів за секунду.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.