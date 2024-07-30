Погода в Одесі і області сьогодні, 30 липня

Насувається негода — синоптики повідомили, чого очікувати одеситам сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 30 липня, буде теплою, але вітряною. У зв'язку з цим, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на узбережжі. Сьогодні можливі пориви вітру до 14 м/с. Проте температура повітря вдень буде досить комфортною — до +28 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вранці можливий дощ.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...+28 °C.
- Температура морської води +23...+25 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі +15...+20 °C, вдень +24...+29 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні 30 липня
У вівторок, 30 липня, очікується комфортна температура повітря в межах +22...+29 °C. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, частково у центральній частині країни та місцями на Харківщині.
На решті території України переважатиме суха погода. Також у вівторок очікується сильний вітер зі штормовими поривами 15-20 метрів за секунду.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
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