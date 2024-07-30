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Насувається негода — синоптики повідомили, чого очікувати одеситам сьогодні

30 липня 2024 05:27
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі і області сьогодні, 30 липня
Сильний вітер у місті. Фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 30 липня, буде теплою, але вітряною. У зв'язку з цим, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на узбережжі. Сьогодні можливі пориви вітру до 14 м/с. Проте температура повітря вдень буде досить комфортною — до +28 °C. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вранці можливий дощ.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...+28 °C.
  • Температура морської води +23...+25 °C.
Погода в Одесі 30 липня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +24...+29 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода на Одещині 30 липня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека Одещина 30 липня
Пожежна небезпека на Одещині 30 липня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 30 липня

У вівторок, 30 липня, очікується комфортна температура повітря в межах +22...+29 °C. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, частково у центральній частині країни та місцями на Харківщині.

На решті території України переважатиме суха погода. Також у вівторок очікується сильний вітер зі штормовими поривами 15-20 метрів за секунду.

Погода в Украъны 30 липня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

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