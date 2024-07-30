Погода в Одессе и области сегодня, 30 июля

Надвигается ненастье — синоптики сообщили, чего ожидать одесситам сегодня
Погода в Одессе сегодня, 30 июля, будет теплой, но ветреной. В этой связи синоптики объявили желтый уровень опасности на побережье. Сегодня возможны порывы ветра до 14 м/с. Тем не менее, температура воздуха днем будет достаточно комфортной — до +28 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Утром возможен дождь.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.
- Температура морской воды +23...+25 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем местами небольшой дождь.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +24...+29 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Прогноз погоды в Украине 30 июля
Во вторник, 30 июля, ожидается комфортная температура воздуха в пределах +22...+29°C. Дожди, иногда с грозами, пройдут в северных областях, частично в центральной части страны и местами на Харьковщине.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. Также во вторник ожидается сильный ветер со штормовым порывом 15-20 метров в секунду.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
Читайте Новини.LIVE!