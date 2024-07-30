Погода в Одессе и области сегодня, 30 июля

Сильный ветер в городе. Фото: Freepik

Погода в Одессе сегодня, 30 июля, будет теплой, но ветреной. В этой связи синоптики объявили желтый уровень опасности на побережье. Сегодня возможны порывы ветра до 14 м/с. Тем не менее, температура воздуха днем будет достаточно комфортной — до +28 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Утром возможен дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.

Температура морской воды +23...+25 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +24...+29 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Пожарная опасность в Одесской области 30 июля. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 30 июля

Во вторник, 30 июля, ожидается комфортная температура воздуха в пределах +22...+29°C. Дожди, иногда с грозами, пройдут в северных областях, частично в центральной части страны и местами на Харьковщине.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. Также во вторник ожидается сильный ветер со штормовым порывом 15-20 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.