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Надвигается ненастье — синоптики сообщили, чего ожидать одесситам сегодня

30 июля 2024 05:27
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Одессе и области сегодня, 30 июля
Сильный ветер в городе. Фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе сегодня, 30 июля, будет теплой, но ветреной. В этой связи синоптики объявили желтый уровень опасности на побережье. Сегодня возможны порывы ветра до 14 м/с. Тем не менее, температура воздуха днем будет достаточно комфортной — до +28 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Утром возможен дождь.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.
  • Температура морской воды +23...+25 °C.
Погода в Одессе 30 июля
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +24...+29 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одесской области 30 июля
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Пожарная опасность Одесская область 30 июля
Пожарная опасность в Одесской области 30 июля. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 30 июля

Во вторник, 30 июля, ожидается комфортная температура воздуха в пределах +22...+29°C. Дожди, иногда с грозами, пройдут в северных областях, частично в центральной части страны и местами на Харьковщине.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. Также во вторник ожидается сильный ветер со штормовым порывом 15-20 метров в секунду.

Погода в Украине 30 июля.
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

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