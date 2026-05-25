Насувається сильний вітер: прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра

Жінка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 26 травня, погода в Україні буде неоднорідною — в одних регіонах очікується прохолода та дощі, а в інших збережеться майже літнє тепло. Також очікується сильний поривчастий вітер у більшості областей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланям на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди на 26 травня

Найпрохолодніше буде на північному сході країни. На Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині температура повітря вдень становитиме лише +17…+19 °C.

Натомість найтепліше очікується на півдні та заході. На Одещині, Миколаївщині, у Чернівецькій області та на Закарпатті повітря прогріється до +25…+28 °C. У більшості західних областей прогнозують +23…+26 °C, а на решті території України — +20…+24 °C.

Однією з головних особливостей дня стане сильний північно-західний вітер. Місцями очікуються рвучкі та сильні пориви.

Читайте також:

Дощі у вівторок ймовірні у східних і північних областях. Ввечері опади можуть дістатися також центральних регіонів та Запорізької області. Водночас на більшості території півдня та у західних областях переважатиме суха погода.

У Києві 26 травня очікується поривчастий, місцями сильний північно-західний вітер. Протягом більшої частини дня істотних опадів не прогнозують, однак увечері можливий короткочасний дощ. Температура повітря у столиці становитиме +22…+23 °C.

Як повідомляли Новини.LIVE, Укргідрометцентр попереджав про грозові зливи в Україні 25 травня.

А також синоптики прогнозують похолодання в Україні вже цього тижня.