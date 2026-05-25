Надвигается сильный ветер: прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра

Надвигается сильный ветер: прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра

Дата публикации 25 мая 2026 18:40
Женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 26 мая, погода в Украине будет неоднородной - в одних регионах ожидается прохлада и дожди, а в других сохранится почти летнее тепло. Также ожидается сильный порывистый ветер в большинстве областей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Прогноз погоды на 26 мая

Прохладнее всего будет на северо-востоке страны. В Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях температура воздуха днем составит лишь +17...+19 °C.

Зато теплее всего ожидается на юге и западе. В Одесской, Николаевской, Черновицкой областях и на Закарпатье воздух прогреется до +25...+28 °C. В большинстве западных областей прогнозируют +23...+26 °C, а на остальной территории Украины — +20...+24 °C.

Одной из главных особенностей дня станет сильный северо-западный ветер. Местами ожидаются порывистые и сильные порывы.

Дожди во вторник вероятны в восточных и северных областях. Вечером осадки могут добраться также до центральных регионов и Запорожской области. В то же время на большинстве территории юга и в западных областях будет преобладать сухая погода.

В Киеве 26 мая ожидается порывистый, местами сильный северо-западный ветер. В течение большей части дня существенных осадков не прогнозируют, однако вечером возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в столице составит +22...+23 °C.

Как сообщали Новини.LIVE, Укргидрометцентр предупреждал о грозовых ливнях в Украине 25 мая.

А также синоптики прогнозируют похолодание в Украине уже на этой неделе.

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
