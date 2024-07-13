Прогноз погоди в Україні на неділю, 14 липня

Насувається циклон — які регіони завтра накриє рясна злива з грозами після спекотного дня
Погода в Україні та Києві у неділю, 14 липня почне зменшувати температурні показники. Африканський антициклон з нашої країни поступово витісняється циклоном.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Погода в Україні 13 липня
За даними синоптиків, завтра очікується спекотна погода без істотних опадів, лише на заході та у Житомирській області вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями з грози, подекуди град,
Вітер змінний, 3-8 м/с, у гірських районах на заході пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі +20...+25°С, в західних та східних областях +17...+22°С. Вдень повітря прогріється до аномальних +35...+39°С, на заході переважно +29...+34°С.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна опинилася у центрі температурної аномалії, оскільки в нашій країні спостерігаються потужні відхилення температури повітря.
А також нещодавно синоптики Укргідрометцентру зафіксували рекордні температурні показники в 11 українських регіонах.
Читайте Новини.LIVE!