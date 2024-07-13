Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 14 июля

Надвигается циклон — какие регионы завтра накроет обильный ливень с грозами после жаркого дня
Погода в Украине и Киеве в воскресенье, 14 июля, начнет уменьшать температурные показатели. Африканский антициклон из нашей страны постепенно вытесняется циклоном.
Об этом информирует Укргидрометцентр.
Погода в Украине 14 июля
По данным синоптиков, завтра ожидается жаркая погода без существенных осадков, лишь на западе и в Житомирской области днем пройдут кратковременные дожди, местами из грозы, местами град.
Ветер переменный, 3-8 м/с, в горных районах на западе порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +20...+25°С, в западных и восточных областях +17...+22°С. Днем воздух прогреется до аномальных +35...+39°С, на западе преимущественно +29...+34°С.
Напомним, ранее стало известно, что Украина оказалась в центре температурной аномалии, поскольку в нашей стране наблюдаются сильные отклонения температуры воздуха.
Также недавно синоптики Укргидрометцентра зафиксировали рекордные температурные показатели в 11 украинских регионах.
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