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Надвигается циклон — какие регионы завтра накроет обильный ливень с грозами после жаркого дня

13 июля 2024 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 14 июля
Парень под дождем на электросамокате. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине и Киеве в воскресенье, 14 июля, начнет уменьшать температурные показатели. Африканский антициклон из нашей страны постепенно вытесняется циклоном.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 14 июля. Источник: Укргидрометцентр

По данным синоптиков, завтра ожидается жаркая погода без существенных осадков, лишь на западе и в Житомирской области днем пройдут кратковременные дожди, местами из грозы, местами град.

Ветер переменный, 3-8 м/с, в горных районах на западе порывы ветра до 15-20 м/с.

ветер 14 июля укргидрометцентр
Карта опасных метеорологических явлений
в Украине. Источник: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +20...+25°С, в западных и восточных областях +17...+22°С. Днем воздух прогреется до аномальных +35...+39°С, на западе преимущественно +29...+34°С.

погода 14 липня
Температурная карта 14 июля. Источник: Windy

Напомним, ранее стало известно, что Украина оказалась в центре температурной аномалии, поскольку в нашей стране наблюдаются сильные отклонения температуры воздуха.

Также недавно синоптики Укргидрометцентра зафиксировали рекордные температурные показатели в 11 украинских регионах.

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