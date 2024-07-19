Магнітні бурі 19 липня — як комічна активність вплине на самопочуття людей

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Прогноз магнітних бур на п'ятницю, 19 липня, нам говорить про те, що суттєвого впливу космосу на людей не очікується. Спека цьогоріч в Україні є справді аномальною, тому і сонячна активність відповідна — протягом останньої доби вона була зафіксована на високому рівні.

Про це сказано у оновлено прогнозі на Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 липня

Високий рівень сонячної активності не є випадковим. Як зазначають фахівці, на Сонці сталися шість спалахів класу С і три спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М2,2.

Варто зазначити, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,2, як правило, здатен викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Треба бути максимально обережними, оскільки є велика ймовірність сонячного радіаційного шторму.

За інформацією прогнозу, в п'ятницю геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність очікується помірною, втім з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 19 липня:

• Можливість малого геомагнітного шторму – 5%.

• Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

• Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%.

• Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%.

• Кількість сонячних плям — 91.



Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Фахівці попереджають, що магнітні бурі мають здатність негативно впливати на самопочуття та фізичний стан метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Як відомо, попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Під час магнітних бур метеозалежні страждають від таких симптомів:

висока температура;

підвищений або знижений тиск;

сонливість і слабкість;

головний біль;

біль у спині, м'язах та суглобах;

безсоння;

запаморочення.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, слід вдатися до таких дій:

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

дотримуватися нормального режиму дня;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

регулярно та правильно харчуватися;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

висипатися — спати не менше 7-8 годин;

більше гуляти й отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, аномальну спеку дослідники цьогоріч пов’язують із природним явищем Ель-Ніньо, що нагріває Тихий океан. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, спостерігалась небачена за всю історію температура повітря, яка сягає понад +48 °C.

Як ми повідомляли раніше, одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж останнього тижня. Своєю чергою потерпають від спеки також і центральні області, зокрема Черкаська, де внаслідок високої температури вибухнула автівка.