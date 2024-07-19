Магнитные бури 19 июля как комическая активность повлияет на самочувствие людей

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Прогноз магнитных бурь на пятницу, 19 июля, нам говорит о том, что существенного влияния космоса на людей не ожидается. Жара в этом году в Украине действительно аномальная, поэтому и солнечная активность соответствующая — за последние сутки она была зафиксирована на высоком уровне.

Об этом говорится в обновленном прогнозе на Meteoprog.

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Магнитные бури 19 июля

Высокий уровень солнечной активности не случаен. Как отмечают специалисты, на Солнце произошли шесть вспышек класса С и три вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М2,2.

Стоит отметить, что солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,2, как правило, способна вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Надо быть максимально осторожными, поскольку есть большая вероятность солнечного радиационного шторма.

По информации прогноза, в пятницу геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность ожидается умеренной, впрочем, с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 19 июля:

• Возможность малого геомагнитного шторма — 5%.

• Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

• Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%.

• Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.

• Количество солнечных пятен — 91.



Женщина страдает от головных болей. Фото: Pexels

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Специалисты предупреждают, что магнитные бури обладают способностью негативно влиять на самочувствие и физическое состояние метеозависимых, людей пожилого возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Как известно, предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Во время магнитных бурь метеозависимые страдают от следующих симптомов:

высокая температура;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость;

головная боль;

боли в спине, мышцах и суставах;

бессонница;

головокружение.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, следует прибегнуть к следующим действиям:

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

регулярно и правильно питаться;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов;

больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, аномальную жару исследователи в этом году связывают с природным явлением Эль-Ниньо, нагревающим Тихий океан. По данным Всемирной метеорологической организации, наблюдалась невиданная за всю историю температура воздуха, превышающая +48 °C.

Как мы сообщали ранее, сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве в течение последней недели. В свою очередь страдают от жары также и центральные области, в частности Черкасская, где в результате высокой температуры взорвался автомобиль.