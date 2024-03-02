Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на 3 березня

Не пощастить кільком регіонам — народний синоптик Діденко назвала області, де буде похолодання
В Україні у неділю, 3 березня, відбудуться зміни погодних умов. Очікується незначне похолодання, вдень температура повітря підніметься до +9 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 3 березня
За словами Діденко, завтра вдень прогнозують +4...+9 °C, на заході +7...+13 °C.
Водночас у західних областях ймовірні дощі, на решті територій — без опадів.
Очікується південно-східний вітер, у східних областях можливі сильні пориви до 15-20 м/с.
Погода у Києві 3 березня
Згідно з прогнозом Діденко, у Києві в неділю переважатиме суха погода, однак похолоднішає до +5...+6 °C.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на березень.
Також синоптики назвали області України, куди не поспішає приходити весна.
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