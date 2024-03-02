Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на 3 березня

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні у неділю, 3 березня, відбудуться зміни погодних умов. Очікується незначне похолодання, вдень температура повітря підніметься до +9 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, завтра вдень прогнозують +4...+9 °C, на заході +7...+13 °C.

Водночас у західних областях ймовірні дощі, на решті територій — без опадів.

Очікується південно-східний вітер, у східних областях можливі сильні пориви до 15-20 м/с.

Погода у Києві 3 березня

Згідно з прогнозом Діденко, у Києві в неділю переважатиме суха погода, однак похолоднішає до +5...+6 °C.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на березень.

Також синоптики назвали області України, куди не поспішає приходити весна.