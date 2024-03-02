Погода в Україні у суботу, 2 березня — в яких областях вдарять морози

Чоловік на вулиці в мороз. Фото: THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

Погода в Україні 2 березня очікується помірно теплою та сухою. Найтепліше буде на заході, де вдень повітря прогріється до +15 °C, на решті території синоптики прогнозують вночі мороз до -3 °C, а вдень тепло до +11 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 2 березня

В Укргідрометцентрі прогнозують суху й теплу погоду, із невеличким вітерцем південносхідного та східного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у західних областях вночі +2...+7 °C, вдень +10...+15 °C; на решті території вночі -3...+2 °C, вдень +6...+11 °C", — йдеться в прогнозі.

Прогноз погоди в Україні 2 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 2 березня

У Києві 2 березня опадів не очікується, однак теж буде тепло. Температура повітря в столиці становитиме вночі близько 0 °C, вдень +8...+10 °C.

"Ясна погода протримається у Києві весь день", — повідомляють синоптики META.

Погода в Києві 2 березня від META. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко 2 березня

"2 березня в Україні без опадів, лише в Карпатах місцями невеликий дощ", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, упродовж дня температура повітря очікується +7...+12 °C, у західних областях +12...+16 °C.

Також Діденко попереджає про сильні пориви вітру до 15-20 м/с у східних областях на вихідних 2-3 березня.

У Києві буде суха погода, вдень повітря прогріється до близько +9 °C, однак у неділю дещо похолодає — до +5...+6 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні 2-3 березня. Подекуди стовпчики термометрів сягнуть відмітки до майже +20 °C.

Також ми писали, що синоптики попереджали про небезпеку підвищення рівнів води упродовж 2-5 березня на Десні та її притоці р. Снов, на Верхньому Дніпрі (в межах країни), на пригирловій ділянці Прип'яті в зоні ЧАЕС.