Погода в Украине в субботу, 2 марта — в каких областях ударят морозы

Человек на улице в мороз. Фото: THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

Погода в Украине 2 марта ожидается умеренно теплой и сухой. Теплее всего будет на западе, где днем воздух прогреется до +15 °C, на остальной территории синоптики прогнозируют ночью мороз до -3 °C, а днем тепло до +11 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 марта

В Укргидрометцентре прогнозируют сухую и теплую погоду с небольшим ветерком юго-восточного и восточного направлений со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в западных областях ночью +2...+7 °C, днем +10...+15 °C; на остальной территории ночью -3...+2 °C, днем +6...+11 °C", — говорится в прогнозе.

Прогноз погоды в Украине 2 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 2 марта

В Киеве 2 марта осадков не ожидается, но тоже будет тепло. Температура воздуха в столице будет составлять ночью около 0 °C, днем +8...+10 °C.

"Ясная погода продержится в Киеве весь день", — сообщают синоптики META.

Погода в Киеве 2 марта от META. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко 2 марта

"2 марта в Украине без осадков, лишь в Карпатах местами небольшой дождь", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в течение дня температура воздуха ожидается +7...+12 °C, в западных областях +12...+16 °C.

Также Диденко предупреждает о сильных порывах ветра до 15-20 м/с в восточных областях в выходные 2-3 марта.

В Киеве будет сухая погода, днем воздух прогреется до +9 °C, однако в воскресенье несколько похолодает — до +5...+6 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные 2-3 марта. Кое-где столбики термометров достигнут отметки почти до +20 °C.

Также мы писали, что синоптики предупреждали об опасности повышения уровней воды в течение 2-5 марта на Десне и ее притоке р. Снов, на Верхнем Днепре (в пределах страны), на устьевом участке Припяти в зоне ЧАЭС.