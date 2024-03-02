Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко на 3 марта.

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 3 марта, произойдет изменение погодных условий. Ожидается незначительное похолодание, днем температура воздуха поднимется до +9 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 3 марта

По словам Диденко, завтра днем прогнозируют +4...+9 °C, на западе +7...+13 °C.

В то же время в западных областях возможны дожди, на остальных территориях — без осадков.

Ожидается юго-восточный ветер, в восточных областях возможны сильные порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве 3 марта

Согласно прогнозу Диденко, в Киеве в воскресенье будет преобладать сухая погода, однако похолодает до +5...+6 °C.

Скриншот сообщения Диденко

Напомним, в Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на март.

Также синоптики назвали области Украины, куда не спешит приходить весна.