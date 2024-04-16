Погода в Україні 17 квітня від Укргідрометцентру

Люди йдуть під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні в середу, 17 квітня, очікується хмарною та дощовою. Температура повітря досягне максимальної позначки + 26 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 17 квітня

Завтра в усіх областях, окрім південно-східної частини, очікується хмарна погода.

Синоптики прогнозують помірні дощі, а вдень на півночі країни, Вінниччині та Черкащині місцями пройдуть значні дощі.

Вітер буде переважно північним, 5-10 м/с, а на півдні та сході України — південно-західний, 7-12 м/с. Вдень місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі становитиме +4...+9 °С, вдень +8...+13 °С.

Водночас на решті території вночі +10...+15 °С, вдень +21...+26 °С, на Полтавщині та Кіровоградщині — +17...+ 22 °С.

На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг, температура протягом доби близько 0 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

Протягом 16-19 квітня на півдні України, 17 квітня в Кіровоградській, Полтавській областях, 18-19 квітня у Харківській області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 17 квітня

У Київській області завтра буде хмарно, очікується помірний та місцями значний дощ.

Синоптики прогнозують переважно північний вітер, 7-10 м/с.

Температура повітря в області становитиме вночі +4...9 °С та вдень +8...+13 °С.

У Києві вночі стовпчики термометрів коливатимуться близько +7...+9 °С, а вдень близько +10 °С.

Нагадаємо, в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

Також ми писали, що з 16 квітня в Україні очікується різке похолодання. Місцями дощ може перейти у мокрий сніг.