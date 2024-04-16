Погода в Украине 17 апреля от Укргидрометцентра

Люди идут в дождь. Фото: УНИАН

Погода в Украине в среду, 17 апреля, ожидается облачной и дождливой. Температура воздуха достигнет максимальной отметки +26 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 апреля

Завтра во всех областях, кроме юго-восточной части, ожидается облачная погода.

Синоптики прогнозируют умеренные дожди, а днем на севере страны, на Винниччине и Черкащине местами пройдут значительные дожди.

Ветер будет преимущественно северным, 5-10 м/с, а на юге и востоке Украины — юго-западный, 7-12 м/с. Днем местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью будет +4...+9 °С, днем +8...+13 °С.

В то же время на остальной территории ночью +10...+15 °С, днем +21...+26 °С, в Полтавской и Кировоградской областях — +17...+22 °С.

На высокогорье Карпат ночью сильный, днем умеренный мокрый снег, температура в течение суток около 0 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

16-19 апреля на юге Украины, 17 апреля в Кировоградской, Полтавской областях, 18-19 апреля в Харьковской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожароопасность. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 17 апреля

В Киевской области завтра будет облачно, ожидается кратковременный дождь.

Синоптики прогнозируют преимущественно северный ветер, 7-10 м/с.

Температура воздуха в области будет ночью +4...9 °С и днем +8...+13 °С.

В Киеве ночью столбики термометров будут колебаться около +7...+9 °С, а днем около +10 °С.

Напомним, в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.

Также мы писали, что с 16 апреля в Украине ожидается резкое похолодание. Местами дождь может перейти в мокрый снег.