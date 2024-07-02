Прогноз погоди в Україні на вівторок, 2 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Люди відпочивають на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 2 липня, буде сухою й жаркою. Щоправда, без опадів теж не обійдеться.

Про це в понеділок, 1 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 2 липня

Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

У західних та Житомирській областях хмарно із проясненнями, пройдуть дощі, грози, а вдень місцями град, будуть шквали 15–20 м/с. У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях значні дощі. Температура вночі +15...+20 °С, а вдень +22...+27 °С. У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, уночі без опадів, а вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі +17...+22 °С, удень +29...+34 °С. На решті території суха жарка погода, температура вночі +19...+24 °С, удень +30...+34 °С, місцями сильна спека +35...+37 °С. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

На Київщині температура вночі становитиме +17...+22 °С, а вдень +29...+34 °С. У Києві вночі буде близько +20 °С, а вдень +30...+32 °С. Очікується мінлива хмарність. Уночі без опадів, а вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3–8 м/с.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Українського гідрометцентру

Унаслідок значних дощів у басейнах річок Закарпатської області можливе стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках з частковим затопленням понижених місць, особливо в населених пунктах через захаращення русел та водовідвідних канав, формування значного місцевого та схилового стоку. У гірських районах можливе сходження локальних невеликих селевих потоків (І рівень небезпеки — жовтий).

На рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська й Івано-Франкiвська області) очікується підвищення рiвнiв води на 0,2–0,8 метра над поточними рівнями, без загрози негативних наслідків. У мiсцях проходження локальних інтенсивних дощів можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Українського гідрометцентру

У вівторок, 2 липня, у західних та Житомирській областях грози, удень місцями град, шквали 15–20 м/с. У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях значні дощі (I рівень небезпечності — жовтий).

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

По всій території Україні (крім західних і Житомирської областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка погода буде в Україні на тижні 2–5 липня

У наступні дві доби в західних, північних та Вінницькій областях, а вдень 4 липня по всій Україні, крім сходу, грозові дощі, удень в окремих районах град та шквали 15–20 м/с. У вівторок, 2 липня, у більшості західних областей, а в середу і у Вінницькій та Житомирській областях значні дощі.

Температура у західних та Житомирській областях вночі +12...+18 °С, удень +20...+26 °С. На решті території утримається жарка погода з температурою вночі +17...+23 °С, удень +30...+34 °С, у південній частині, центральних та східних областях місцями сильна спека +35...+37 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 2 липня, у більшості областей України максимальна температура повітря сягне пекучих +32...+37 °С. Насамперед це стосується південної частини, сходу України та центральних областей. У цих регіонах переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою.

У західні області завтра завітає атмосферний фронт, який послабить спеку до +23...+27 °С.

На заході пройдуть дощі з грозами. Через значні контрасти в зоні фронту (наприклад, перед фронтом до +35 °С, а за фронтом +20 °С) дощі переходитимуть у сильні зливи, можливі шквал та град.

У північних областях буде ще спекотно, проте на Житомирщині вже стане трохи прохолодніше, +27...+29 °С. На Київщині близько +30 °С, на Чернігівщині та Сумщині +31...+33 °С.

На Житомирщині та Київщині атмосферний фронт увечері викличе короткочасні грозові дощі. У Чернігівській та Сумській областях без опадів.

В Україні переважатиме південно-західний вітер, у західних областях із переходом на північно-західний. Пориви вітру можуть бути рвучкими.

У Києві максимальна температура повітря становитиме близько +30 °С. Буде сухо, проте посилиться вітер. Увечері можливий короткочасний грозовий дощ.

Раніше народна синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що липень в Україні почнеться з аномальної спеки. Стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +37 °С.

Також ми повідомляли, що минулої доби деякі області України накрив градопад. Щоправда, попри негоду, температура повітря трималася в межах +30 °С.