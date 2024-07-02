Прогноз погоды в Украине на вторник, 2 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Люди отдыхают на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 2 июля, будет сухой и жаркой. Правда, без осадков тоже не обойдется.

Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 2 июля

Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

В западных и Житомирской областях облачно с прояснениями, дожди, грозы, а днем местами град, будут шквалы 15–20 м/с. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях дожди. Температура ночью +15...+20 °С, а днем +22...+27 °С. В Винницкой, Киевской и Черниговской областях переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью +17...+22 °С, днем +29...+34 °С. На остальной территории сухая жаркая погода, температура ночью +19...+24 °С, днем +30...+34 °С, местами сильная жара +35...+37 °С. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

В Киевской области температура ночью будет +17...+22 °С, а днем +29...+34 °С. В Киеве ночью будет около +20 °С, а днем +30...+32 °С. Ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Скорость ветра переменных направлений составит 3–8 м/с.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Украинского гидрометцентра

В результате значительных дождей в бассейнах рек Закарпатской области возможно стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с частичным затоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах из-за загромождения русел и водоотводных канав, формирование значительного местного и склонового стока. В горных районах возможно схождение локальных небольших селевых потоков (I уровень опасности — желтый).

На реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2–0,8 метра над текущими уровнями, без угрозы негативных последствий. В местах прохождения локальных интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Украинского гидрометцентра

Во вторник, 2 июля, в западных и Житомирской областях грозы, днем местами град, шквалы 15–20 м/с. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях значительные дожди (I уровень опасности — желтый).

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

На всей территории Украины (кроме западных и Житомирской областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая погода будет в Украине на неделе 2–5 июля

В последующие двое суток в западных, северных и Винницкой областях, а днем ​​4 июля по всей Украине, кроме востока, грозовые дожди, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с. Во вторник, 2 июля, в большинстве западных областей, а в среду и в Винницкой и Житомирской областях значительные дожди.

Температура в западных и Житомирской областях ночью +12...+18 °С, днем ​​+20...+26 °С. На остальной территории сохранится жаркая погода с температурой ночью +17...+23 °С, днем ​​+30...+34 °С, в южной части, центральных и восточных областях местами сильная жара +35...+37 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, во вторник, 2 июля, в большинстве областей Украины максимальная температура воздуха достигнет жгучих +32...+37 °С. Прежде всего, это касается южной части, востока Украины и центральных областей. В этих регионах будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью.

Западные области завтра посетит атмосферный фронт, который ослабит жару до +23...+27 °С..

На западе пройдут дожди с грозами. Из-за значительных контрастов в зоне фронта (например, перед фронтом до +35 °С, а за фронтом +20 °С) дожди будут переходить в сильные ливни, возможны шквал и град.

В северных областях будет еще жарко, однако в Житомирской области станет немного прохладнее, +27...+29 °С. В Киевской области около +30 °С, в Черниговской и Сумской областях +31...+33 °С.

В Житомирской и Киевской областях атмосферный фронт вечером вызовет кратковременные грозовые дожди. В Черниговской и Сумской областях без осадков.

В Украине будет преобладать юго-западный ветер, в западных областях с переходом на северо-западный. Порывы ветра могут быть порывистыми.

В Киеве максимальная температура воздуха будет около +30 °С. Будет сухо, но усилится ветер. Вечером возможен кратковременный грозовой дождь.

Ранее народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что июль в Украине начнется с аномальной жары. Столбики термометров местами поднимутся до +37 °С.

Также мы сообщали, что в прошедшие сутки некоторые области Украины накрыл градопад. Правда, несмотря на непогоду, температура воздуха держалась в пределах +30 °С.