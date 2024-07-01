Прогноз погоди в Україні на понеділок, 1 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Люди відпочивають на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні в понеділок, 1 липня, буде злегка хмарною. У західних областях хмарно із проясненнями, вночі без опадів, удень пройдуть помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15–20 м/с. У Волинській, Львівській та Закарпатській областях очікуються значні дощі.

Про це в неділю, 30 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 1 липня

Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі +17–22 °С, удень +29...+34 °С, на півдні та сході країни місцями сильна спека +35...+37 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +17...+22 °С, а вдень +29...+34 °С. У Києві вночі буде +19....+21 °С, а вдень +31...+33 °С. Очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 метрів за секунду.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Українського гідрометцентру

Удень у західних областях грози, в окремих районах град, шквали 15–20 м/с, у Волинській, Львівській та Закарпатській областях значні дощі (I рівень небезпечності — жовтий).

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

В Україні (крім більшості західних і Полтавської областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, 1 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Максимальна температура повітря сягне +30...+35 °С, на сході та південному сході подекуди до +34...+37 °С.

У західній частині України грозові дощі місцями знизять температуру повітря на кілька градусів, однак удень атмосфера все ж таки розігріє повітря до +30 °С і навіть вище.

Більш інтенсивні грозові дощі через візит атмосферного пройдуть на заході у другій половині дня чи ввечері, але значна частина території України 1 липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою — варто бути обережними з вогнем.

У Києві в понеділок буде дуже спекотно, +32...+34 °С, сухо та без опадів.

Нагадаємо, початок липня в Україні буде дуже спекотним. Температура повітря прогріється до +35 °С, а от опадів майже не очікується.

Також ми розповідали, коли в липні будуть магнітні бурі. Другий місяць літа характеризуватиметься низькою сонячною активністю, але все ж таки буде кілька несприятливих для метеозалежних дат.