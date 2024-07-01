Прогноз погоды в Украине на понедельник, 1 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Люди отдыхают на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Украине в понедельник, 1 июля, будет немного облачной. В западных областях облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем пройдут умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с. В Волынской, Львовской и Закарпатской областях ожидаются сильные дожди.

Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 1 июля

Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью +17–22 °С, днем +29…+34 °С, на юге и востоке страны местами сильная жара +35…+37 °С.

В Киевской области температура ночью будет +17...+22 °С, а днем +29...+34 °С. В Киеве ночью будет +19...+21°С, а днем +31...+33 °С. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Украинского гидрометцентра

Днем в западных областях грозы, в отдельных районах град, шквалы 15–20 м/с, в Волынской, Львовской и Закарпатской областях дожди (I уровень опасности — желтый).

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В Украине (кроме большинства западных и Полтавской области) чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика, 1 июля Украина станет одной из самых жарких стран Европы. Максимальная температура воздуха достигнет +30...+35 °С, на востоке и юго-востоке кое-где до +34...+37 °С.

В западной части Украины грозовые дожди местами снизят температуру воздуха на несколько градусов, однако днем атмосфера все же разогреет воздух до +30 °С и даже выше.

Более интенсивные грозовые дожди из-за атмосферного визита пройдут на западе во второй половине дня или вечером, но значительная часть территории Украины 1 июля будет принадлежать сухой погоде с высокой пожарной опасностью — стоит быть осторожными с огнем.

В Киеве в понедельник будет очень жарко, +32...+34 °С, сухо и без осадков.

Напомним, начало июля в Украине будет очень жарким. Температура воздуха прогреется до +35 °С, а осадков почти не ожидается.

Также мы рассказывали, когда в июле будут магнитные бури. Второй месяц лета будет характеризоваться низкой солнечной активностью, но все же будет несколько неблагоприятных для метеозависимых дат.