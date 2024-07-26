Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 26 липня

Діти під дощем. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 26 липня, Одесу чекають рясні дощі та сильні пориви вітру — синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки. Нарешті спекотна погода поступається місцем більш прохолодним умовам, з максимальною температурою повітря до +26 °С. Вода в Чорному морі також поступово холонить — її температура становить сьогодні близько +26°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Небезпечна погода на Одещині. Фото: Гідрометцентр ЧАМ

Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с., під час грози місцями шквал 15-20 м/с.

Температура вночі +20...+22 °С, вдень +23...+25 °С.

Температура морської води +25...+26 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с., під час грози місцями шквал 15-20 м/с.

Температура вночі +17...+22 °C, вдень +22...+26 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз пожежної небезпеки на 26 липня. Фото: скриншот

Погода в Україні 26 липня

Сьогодны, 26 липня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі та спаде спека. У ночі стовпчики термометра опустяться до +13...+16°C.

На півночі нашої країни сьогодні очікується від +26°C до +30°C. У центральній частині України також прогнозують спеку. Там стовпчики термометра покажуть познаку у +26...+31°C.

Дощі з грозами пройдуть завтра в західній частині України, до вечора дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Одещини, Київщини. На решті території України пануватиме суха та сонячна погода.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.