Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 26 липня

Негода на Одещині — синоптики попередили про грози та вітер сьогодні
Сьогодні, 26 липня, Одесу чекають рясні дощі та сильні пориви вітру — синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки. Нарешті спекотна погода поступається місцем більш прохолодним умовам, з максимальною температурою повітря до +26 °С. Вода в Чорному морі також поступово холонить — її температура становить сьогодні близько +26°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с., під час грози місцями шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі +20...+22 °С, вдень +23...+25 °С.
- Температура морської води +25...+26 °С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с., під час грози місцями шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі +17...+22 °C, вдень +22...+26 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Погода в Україні 26 липня
Сьогодны, 26 липня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі та спаде спека. У ночі стовпчики термометра опустяться до +13...+16°C.
На півночі нашої країни сьогодні очікується від +26°C до +30°C. У центральній частині України також прогнозують спеку. Там стовпчики термометра покажуть познаку у +26...+31°C.
Дощі з грозами пройдуть завтра в західній частині України, до вечора дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Одещини, Київщини. На решті території України пануватиме суха та сонячна погода.
Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.
Читайте Новини.LIVE!