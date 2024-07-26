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Непогода в Одесской области — синоптики предупредили о грозах и ветрах сегодня

26 июля 2024 05:31
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 26 июля.
Дети под дождем. Иллюстративное фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 26 июля, Одесса ждут обильные дожди и сильные порывы ветра — синоптики предупредили о желтом уровне опасности. Наконец, жаркая погода уступает место более прохладным условиям, с максимальной температурой воздуха до +26 °С. Вода в Черном море также постепенно охлаждается — ее температура составляет сегодня около +26°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях Одесщина 26 июля
Опасная погода в Одесской области. Фото: Гидрометцентр ЧАМ

Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь, гроза.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы местами шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью +20...+22°С, днем +23...+25°С.
  • Температура морской воды +25...+26 °С.
прогноз погоды в Одессе 26 июля
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь, гроза.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы местами шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью +17...+22 °C, днем +22...+26 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
прогноз погоды в Одесской области 26 июля
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Пожарная опасность Одесщина 26 июля
Прогноз пожарной угрозы на 26 июля. Фото: скриншот

Погода в Украине 26 июля

Сегодня, 26 июля, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди и спадет жара. Ночью столбики термометра опустятся до +13...+16°C.

На севере нашей страны сегодня ожидается от +26 до +30°C. В центральной части Украины также прогнозируют жару. Там столбики термометра покажут отметку в +26...+31°C.

Дожди с грозами пройдут завтра в западной части Украины, к вечеру дойдут до Житомирской, Винницкой, Одесской, Киевской. На остальной территории Украины будет царить сухая и солнечная погода.

Прогноз погоды в Украине 16 июля.
Прогноз погоды в Украине на сегодня. Фото: скриншот

Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

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