Погода в Україні в четвер, 18 квітня — де синоптики обіцяють заморозки

Жінка й чоловік у зимовому одязі. Фото: THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

Погода в Україні в четвер, 18 квітня, буде холодною та дощовою. Синоптики попереджають про сильні зливи в Київській, Житомирській, Вінницькій та інших областях, які супроводжуватиме рвучкий вітер до 20 м/с. Також незабаром захід охоплять заморозки, що згодом поширяться й на інші регіони. Температура повітря подекуди опуститься до +7 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 18 квітня

"В Україні, крім південно-східної частини, помірні дощі, на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині, вдень і на Житомирщині та Черкащині значні дощі, в центральних та Харківській областях подекуди грози", — прогнозують в Укргідрометцентрі.

Також у Карпатах обіцяють мокрий сніг.

Крім того, синоптики попереджають про сильний вітер в Карпатах, центрі країни та на сході до 15-20 м/с, на решті території — вітер буде північного, місцями південно-східного напрямку, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +9...+14 °C, вдень +14...+19 °C, у південно-східних та східних областях +22...+27 °C;

вночі в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях +3...+8 °C, вдень +7...+12 °C;

у Карпатах вночі -2...+3 °C, вдень 0...+5 °C;

у Києві вночі +5...+7 °C, вдень +7...+9 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 18 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від синоптиків

Синоптики попереджають про сильні зливи в п'яти областях України 18 квітня. Йдеться про такі:

Вінницьку,

Київську,

Чернігівську,

Житомирську,

Черкаську.

Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Попередження про зливи в Україні сьогодні, 18 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі попереджають про підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м на річках суббасейнів Прип'яті та Середнього Дніпра в Житомирській, Київській та Черкаській областях.

Очікується вихід води на заплаву річки Норин у Житомирській області та подальшим збільшенням її шару на заплавах річок Стугна та Вільшанка в Київській та Черкаській областях. Оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

Попередження про підтоплення в Україні сьогодні, 18 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, синоптики повідомляють про значну сніголавинну небезпеку ІІІ рівня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей, а також низьку загрозу І рівня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — зазначають експерти.

Попередження про сніголавинну небезпеку в Україні сьогодні, 18 квітня. Фото: Укргідрометцентр

За даними Укргідрометцентру, вночі 19 квітня на заході країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0...+5 °C — І рівень небезпечності, жовтий. Також сильні заморозки 0...+3 °C прогнозують на Закарпатті — ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Також про значні заморозки 0...+3 °C повідомляють і вночі 20 квітня. Під загрозою західні, північні та центральні області — помаранчевий рівень небезпечності.

Попередження про заморозки в Україні 19-20 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про заморозки в Україні 19-20 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 18 квітня

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, на захід, північ та центр країни суне похолодання, де температура повітря знизиться до +6...+12 °C. На сході буде дуже тепло +24...+29 °C, тепло також торкнеться Дніпра та Кропивницького з районами, південних областей — +17...+24 °C.

Також синоптикиня прогнозує в переважній більшості областей рясні дощі з сильним вітром, у Карпатах — сніг. Без інтенсивних опадів буде на сході та південному сході.

У Києві буде вогко й холодно — очікуються дощі та поривчастий вітер, температура повітря становитиме близько +7 °C.

Діденко попереджає про заморозки 19 квітня на заході, а 20 квітня в більшості областей, крім півдня.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що синоптики Укргідрометцентру попереджають про підтоплення та пожежну небезпеку в Україні 16-19 квітня.

Також ми писали, що до Чернівецької області повернулася зима. У горах регіону насипало багато снігу, а температура повітря опустилася до 0 °C.