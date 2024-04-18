Погода в Україні в четвер, 18 квітня — де синоптики обіцяють заморозки

Неочікуване похолодання — синоптики попереджають про заморозки в восьми областях
Погода в Україні в четвер, 18 квітня, буде холодною та дощовою. Синоптики попереджають про сильні зливи в Київській, Житомирській, Вінницькій та інших областях, які супроводжуватиме рвучкий вітер до 20 м/с. Також незабаром захід охоплять заморозки, що згодом поширяться й на інші регіони. Температура повітря подекуди опуститься до +7 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 18 квітня
"В Україні, крім південно-східної частини, помірні дощі, на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині, вдень і на Житомирщині та Черкащині значні дощі, в центральних та Харківській областях подекуди грози", — прогнозують в Укргідрометцентрі.
Також у Карпатах обіцяють мокрий сніг.
Крім того, синоптики попереджають про сильний вітер в Карпатах, центрі країни та на сході до 15-20 м/с, на решті території — вітер буде північного, місцями південно-східного напрямку, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +9...+14 °C, вдень +14...+19 °C, у південно-східних та східних областях +22...+27 °C;
- вночі в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях +3...+8 °C, вдень +7...+12 °C;
- у Карпатах вночі -2...+3 °C, вдень 0...+5 °C;
- у Києві вночі +5...+7 °C, вдень +7...+9 °C.
Попередження від синоптиків
Синоптики попереджають про сильні зливи в п'яти областях України 18 квітня. Йдеться про такі:
- Вінницьку,
- Київську,
- Чернігівську,
- Житомирську,
- Черкаську.
Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
Також в Укргідрометцентрі попереджають про підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м на річках суббасейнів Прип'яті та Середнього Дніпра в Житомирській, Київській та Черкаській областях.
Очікується вихід води на заплаву річки Норин у Житомирській області та подальшим збільшенням її шару на заплавах річок Стугна та Вільшанка в Київській та Черкаській областях. Оголошено І рівень небезпеки — жовтий.
Крім того, синоптики повідомляють про значну сніголавинну небезпеку ІІІ рівня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей, а також низьку загрозу І рівня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — зазначають експерти.
За даними Укргідрометцентру, вночі 19 квітня на заході країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0...+5 °C — І рівень небезпечності, жовтий. Також сильні заморозки 0...+3 °C прогнозують на Закарпатті — ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Також про значні заморозки 0...+3 °C повідомляють і вночі 20 квітня. Під загрозою західні, північні та центральні області — помаранчевий рівень небезпечності.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 18 квітня
За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, на захід, північ та центр країни суне похолодання, де температура повітря знизиться до +6...+12 °C. На сході буде дуже тепло +24...+29 °C, тепло також торкнеться Дніпра та Кропивницького з районами, південних областей — +17...+24 °C.
Також синоптикиня прогнозує в переважній більшості областей рясні дощі з сильним вітром, у Карпатах — сніг. Без інтенсивних опадів буде на сході та південному сході.
У Києві буде вогко й холодно — очікуються дощі та поривчастий вітер, температура повітря становитиме близько +7 °C.
Діденко попереджає про заморозки 19 квітня на заході, а 20 квітня в більшості областей, крім півдня.
Нагадаємо, що синоптики Укргідрометцентру попереджають про підтоплення та пожежну небезпеку в Україні 16-19 квітня.
Також ми писали, що до Чернівецької області повернулася зима. У горах регіону насипало багато снігу, а температура повітря опустилася до 0 °C.
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