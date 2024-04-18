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Неожиданное похолодание – синоптики предупреждают о заморозках в восьми областях

18 апреля 2024 04:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в четверг, 18 апреля — где синоптики обещают заморозки
Женщина и мужчина в зимней одежде. Фото: THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 18 апреля, будет холодной и дождливой. Синоптики предупреждают о сильных ливнях в Киевской, Житомирской, Винницкой и других областях, которые будут сопровождать порывистый ветер до 20 м/с. Также в скором времени запад охватят заморозки, которые позже распространятся и на другие регионы. Температура воздуха местами опустится до +7 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 18 апреля

"В Украине, кроме юго-восточной части, умеренные дожди, на Виннитчине, Киевщине и Черниговщине, днем и на Житомирщине и Черкасщине значительные дожди, в центральных и Харьковской областях грозы", — прогнозируют в Укргидрометцентре.

Также в Карпатах обещают мокрый снег.

Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре в Карпатах, центре страны и на востоке до 15-20 м/с, на остальной территории — ветер будет северного, местами юго-восточного направления, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +9...+14 °C, днем +14...+19 °C, в юго-восточных и восточных областях +22...+27 °C;
  • ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях +3...+8 °C, днем +7...+12 °C;
  • в Карпатах ночью -2...+3 °C, днем 0...+5 °C;
  • в Киеве ночью +5...+7 °C, днем +7...+9 °C.
Карта погоды в Украине сегодня, 18 апреля, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 18 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от синоптиков

Синоптики предупреждают о сильных ливнях в пяти областях Украины 18 апреля. Речь идет о таких:

  • Винницкой,
  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Житомирской,
  • Черкасской.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

Карта-предупреждение о ливнях в Украине сегодня, 18 апреля, от Укргидрометцентра
Предупреждение о ливнях в Украине сегодня, 18 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре предупреждают о повышении уровня воды на 0,1-0,3 м на реках суббассейнов Припяти и Среднего Днепра в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

Ожидается выход воды на пойму реки Норин в Житомирской области и дальнейшим увеличением ее слоя на поймах рек Стугна и Ольшанка в Киевской и Черкасской областях. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Карта-предупреждение о подтоплении в Украине сегодня, 18 апреля, от Укргидрометцентра
Предупреждение о подтоплении сегодня, 18 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики сообщают о значительной снеголавинной опасности ІІІ уровня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, а также низкой угрозе І уровня на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — отмечают эксперты.

Карта снеголавинной опасности в Украине сегодня, 18 апреля, от Укргидрометцентра
Предупреждение о снеголавинной опасности в Украине сегодня, 18 апреля. Фото: Укргидрометцентр

По данным Укргидрометцентра, ночью 19 апреля на западе страны ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...+5 °C — І уровень опасности желтый. Также сильные заморозки 0...+3 °C прогнозируют в Закарпатье — ІІ уровень опасности, оранжевый.

Также о значительных заморозках 0…+3 °C сообщают и ночью 20 апреля. Под угрозой западные, северные и центральные области — оранжевый уровень опасности.

Карта-предупреждение о заморозках в Украине 19-20 апреля от Укргидрометцентра
Предупреждение о заморозках в Украине 19-20 апреля. Фото: Укргидрометцентр
Неожиданное похолодание – синоптики предупреждают о заморозках в восьми областях - фото 6
Предупреждение о заморозках в Украине 19-20 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 18 апреля

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, к западу, северу и центру страны движется похолодание, где температура воздуха снизится до +6...+12 °C. На востоке будет очень тепло +24...+29 °C, тепло также затронет Днепр и Кропивницкий с районами, южные области — +17...+24 °C.

Также синоптик прогнозирует в подавляющем большинстве областей обильные дожди с сильным ветром, в Карпатах — снег. Без интенсивных осадков будет на востоке и юго-востоке.

В Киеве будет сыро и холодно — ожидаются дожди и порывистый ветер, температура воздуха будет около +7 °C.

Диденко предупреждает о заморозках 19 апреля на западе, а 20 апреля в большинстве областей, кроме юга.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что синоптики Укргидрометцентра предупредили о подтоплении и пожарной опасности в Украине 16-19 апреля.

Также мы писали, что в Черновицкую область вернулась зима. В горах региона насыпало много снега, а температура воздуха опустилась до 0 °C.

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