Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 травня, від Наталки Діденко

Неочікуване похолодання та зливи — народний синоптик Діденко здивувала погодою на завтра
Погода в Україні завтра, 14 травня, буде неординарною. У деяких областях очікується похолодання, заморозки та зливи.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 14 травня
Несподівано найхолоднішою частиною виявиться південна, там максимальна температура повітря вдень буде +10+14 °C.
Найтепліше завтра на заході країни, +15...+22 °C.
На сході очікується +13...+17 °C, а у центральних областях — +12...+15 °C.
На півночі протягом дня передбачається +11...+14 °C.
Найближчої ночі в Україні буде холодно. Температура повітря очікується +3...+7 °C, а на півночі, заході та в центрі ще місцями можливі заморозки.
У більшості областей опадів не передбачається, однак у південній частині пройдуть дощі через наявність невеликого циклону.
У Херсонській області та в Приазов'ї навіть можливі помірні зливи.
Погода в Києві 14 травня
У столиці опадів не передбачається. Вночі +3...+5 °C, вдень +12 °C.
За словами Діденко, потепліє в Україні в другій половині тижня.
Нагадаємо, 13 травня в Україні знову очікується сильна магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме у значному збудженому стані.
Також напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.
Читайте Новини.LIVE!