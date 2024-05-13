Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 травня, від Наталки Діденко

Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 14 травня, буде неординарною. У деяких областях очікується похолодання, заморозки та зливи.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 14 травня

Несподівано найхолоднішою частиною виявиться південна, там максимальна температура повітря вдень буде +10+14 °C.

Найтепліше завтра на заході країни, +15...+22 °C.

На сході очікується +13...+17 °C, а у центральних областях — +12...+15 °C.

На півночі протягом дня передбачається +11...+14 °C.

Найближчої ночі в Україні буде холодно. Температура повітря очікується +3...+7 °C, а на півночі, заході та в центрі ще місцями можливі заморозки.

У більшості областей опадів не передбачається, однак у південній частині пройдуть дощі через наявність невеликого циклону.

У Херсонській області та в Приазов'ї навіть можливі помірні зливи.

Прогноз погоди в Україні 14 травня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Києві 14 травня

У столиці опадів не передбачається. Вночі +3...+5 °C, вдень +12 °C.

За словами Діденко, потепліє в Україні в другій половині тижня.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 травня в Україні знову очікується сильна магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуватиме у значному збудженому стані.

Також напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.