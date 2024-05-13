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Неожиданное похолодание и ливни — народный синоптик Диденко удивила погодой на завтра

13 мая 2024 15:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 14 мая, от Наталки Диденко
Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 14 мая, будет неординарной. В некоторых областях ожидается похолодание, заморозки и ливни.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 14 мая

Неожиданно самой холодной частью окажется южная, там максимальная температура воздуха днем будет +10+14 °C.

Теплее всего завтра на западе страны, +15...+22 °C.

На востоке ожидается +13...+17 °C, а в центральных областях +12...+15 °C.

На севере в течение дня предполагается +11...+14 °C.

В ближайшую ночь в Украине будет холодно. Температура воздуха ожидается +3...+7 °C, а на севере, западе и центре еще местами возможны заморозки.

В большинстве областей осадков не предвидится, однако в южной части пройдут дожди из-за наличия небольшого циклона.

В Херсонской области и в Приазовье даже возможны умеренные ливни.

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Прогноз погоды в Украине 14 мая. Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Киеве 14 мая

В столице осадков не ожидается. Ночью +3...+5 °C, днем +12 °C.

По словам Диденко, потеплеет в Украине во второй половине недели.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 13 мая в Украине снова ожидается сильная магнитная буря. Магнитосфера Земли будет в значительном возбужденном состоянии.

Также накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.

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