Прогноз погоди 11 липня — в Україні продовжує панувати аномальна спека

Нестерпна спека не вщухатиме — синоптики повідомили, до чого готуватися завтра
На всій території України 11 липня буде суха та спекотна погода. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині температура сягатиме до +40 °С. На Закарпатті та Прикарпатті місцями очікуються короткочасні дощі та грози.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Прогноз погоди в Україні 11 липня
У четвер, 11 липня, в Україні пануватиме суха спекотна погода. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями передають короткочасний дощ та грозу. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, на заході країни напрямок вітру — південно-східний.
Температура в південній частині, східних та центральних областях вночі очікується спекотною +20...+25 °С. Удень також попереджають про сильну спеку +35...+39 °С. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями навіть пануватиме температура до +40 °С. На решті території вночі +18...+23 °С, а вдень +29...+34 °С (на високогір'ї Карпат вночі +15...+20 °С, вдень +21...+26 °С).
Прогноз погоди 11 липня у Києві та на Київщині
На Київщині також буде суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме +18...+23 °С, а вдень +29...+34 °С.
У Києві вночі буде +20...+22 °С, а вдень +32...+34 °С. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с.
Нагадаємо, у четвер, 4 липня, в Україні зафіксували рекордну кількість блискавок. Протягом 15 хвилин у небі їх спалахнуло понад 200.
Також в Україні впродовж тижня передбачається сильна спека. Максимальна температура повітря досягатиме +30...+39 °C, місцями до +40 °C і вище.
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