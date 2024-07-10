Прогноз погоды 11 июля — в Украине продолжает царить аномальная жара

Дети под освежающей рамкой. Фото: Новини.LIVE

На всей территории Украины 11 июля будет сухая и жаркая погода. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях температура будет достигать +40 °С. В Закарпатье и Прикарпатье местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Прогноз погоды в Украине 11 июля

В четверг, 11 июля, в Украине будет царить сухая жаркая погода. Лишь в Закарпатье и Прикарпатье днем местами передают кратковременный дождь и грозу. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, на западе страны направление ветра — юго-восточное.

Температурная карта Украины на 11 июля. Фото: meteopost

Температура в южной части, восточных и центральных областях ночью ожидается жаркой +20…+25 °С. Днем также предупреждают о сильной жаре +35...+39°С. В Одесской, Николаевской и Херсонской местах даже будет царить температура до +40 °С. На остальной территории ночью +18...+23 °С, а днем +29...+34 °С (на высокогорье Карпат ночью +15...+20 °С, днем +21...+26 °С).

Карта "Погода в Украине" на 11 июля от Украинского гидрометцентра

Прогноз погоды 11 июля в Киеве и на Киевщине

В Киевской области также будет сухая и жаркая погода. Температура ночью будет +18...+23 °С, а днем +29...+34 °С.

В Киеве ночью будет +20...+22 °С, а днем +32...+34 °С. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.

Напомним, в четверг, 4 июля, в Украине зафиксировали рекордное количество молний. В течение 15 минут в небе их вспыхнуло более 200 человек.

Также в Украине в течение недели предполагается сильная жара . Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+39 °C, местами до +40 °C и выше.