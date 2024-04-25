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Очікуються дощі з грозами — народний синоптик Наталка Діденко розповіла, де вируватиме негода

25 квітня 2024 17:23
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди 26 квітня від Наталки Діденко
Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у п'ятницю, 26 квітня, очікується з дощами. Місцями можливі грози, а стовпчики термометрів підіймуться до +28 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Telegram.

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Погода в Україні на 26 квітня

За словами Діденко, найменша ймовірність опадів завтра буде у східних областях, на півдні — дощі пройдуть місцями.

Водночас на сході країни температура повітря очікується як влітку — +25...+28 °C.

Однак холодна смуга протягнеться від Житомирської до Вінницької області — близько +9...+12 °C. У західних областях прогнозують +12...+18 °C, у південних +19...+25 °C, а в центрі — +18...+24 °C.

погода 26 квітня
Температурна карта. Фото: Діденко

Погода в Києві 26 квітня

Завтра у Києві очікується періодичний дощ, також можлива гроза, але будуть і прояснення. Температура повітря протягом дня очікується на рівні +12...+14 °C.

Погода в Україні на вихідних 27-28 квітня

Протягом 27-28 квітня в Україні буде приємна погода: і не холодна, і не спекотна. Водночас буде дуже сонячно та без дощів.

Вдень очікується +18...+23 °C, на сході до +26 °C.

Нагадаємо, Україну знову накрив африканський пил із Сахари. Повністю з території країни він відійде не раніше п'ятниці, 26 квітня.

Також ми писали, що повітряні бурі з Африки — не нове явище для України. Таке явище зафіксували кілька тижнів тому. А народний синоптик Наталка Діденко пояснила, чи несе загрозу така буря для українців. 

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