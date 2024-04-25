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Ожидаются дожди с грозами — народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где будет бурлить непогода

25 апреля 2024 17:23
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды 26 апреля от Наталки Диденко.
Люди идут под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в пятницу, 26 апреля, ожидается дождь. Местами возможны грозы, а столбики термометров поднимутся до +28 °C.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине на 26 апреля

По словам Диденко, минимальная вероятность осадков завтра будет в восточных областях, на юге — дожди пройдут местами.

В то же время, на востоке страны температура воздуха ожидается как летом — +25...+28 °C.

Однако холодная полоса протянется от Житомирской до Винницкой области около +9...+12 °C. В западных областях прогнозируют +12...+18 °C, в южных +19...+25 °C, а в центре — +18...+24 °C.

погода 26 апреля
Температурная карта. Фото: Диденко

Погода в Киеве 26 апреля

Завтра в Киеве ожидается периодический дождь, возможна гроза, но будут и прояснения. Температура воздуха в течение дня ожидается на уровне +12...+14 °C.

Погода в Украине на выходных 27-28 апреля

27-28 апреля в Украине будет приятная погода: и не холодная, и не жаркая. В то же время, будет очень солнечно и без дождей.

Днем ожидается +18...+23 °C, на востоке до +26 °C.

Напомним, Украину снова накрыла африканская пыль из Сахары. Полностью с территории страны он отойдет не раньше пятницы, 26 апреля.

Также мы писали, что воздушные бури из Африки — не новое явление для Украины. Такое явление было зафиксировано несколько недель назад. А народный синоптик Наталья Диденко объяснила, несет ли угрозу такая буря для украинцев.

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