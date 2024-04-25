Прогноз погоды 26 апреля от Наталки Диденко.

Ожидаются дожди с грозами — народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где будет бурлить непогода
Погода в Украине в пятницу, 26 апреля, ожидается дождь. Местами возможны грозы, а столбики термометров поднимутся до +28 °C.
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Telegram.
Погода в Украине на 26 апреля
По словам Диденко, минимальная вероятность осадков завтра будет в восточных областях, на юге — дожди пройдут местами.
В то же время, на востоке страны температура воздуха ожидается как летом — +25...+28 °C.
Однако холодная полоса протянется от Житомирской до Винницкой области около +9...+12 °C. В западных областях прогнозируют +12...+18 °C, в южных +19...+25 °C, а в центре — +18...+24 °C.
Погода в Киеве 26 апреля
Завтра в Киеве ожидается периодический дождь, возможна гроза, но будут и прояснения. Температура воздуха в течение дня ожидается на уровне +12...+14 °C.
Погода в Украине на выходных 27-28 апреля
27-28 апреля в Украине будет приятная погода: и не холодная, и не жаркая. В то же время, будет очень солнечно и без дождей.
Днем ожидается +18...+23 °C, на востоке до +26 °C.
Напомним, Украину снова накрыла африканская пыль из Сахары. Полностью с территории страны он отойдет не раньше пятницы, 26 апреля.
Также мы писали, что воздушные бури из Африки — не новое явление для Украины. Такое явление было зафиксировано несколько недель назад. А народный синоптик Наталья Диденко объяснила, несет ли угрозу такая буря для украинцев.
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