Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Опади і лавини — синоптики попередили про різке погіршення погоди у вівторок arrow

Опади і лавини — синоптики попередили про різке погіршення погоди у вівторок

20 лютого 2024 06:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 20 лютого, очікуються опади.
Люди йдуть вулицею в снігову хуртовину. Фото: iStock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні 20 лютого очікується мінлива хмарність, в деяких регіонах будуть опади. В більшості областей температура повітря складатиме від -2...+ 3 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 20 лютого

В Україні очікується мінлива хмарність. У західних та Житомирській, вдень також у Вінницькій, Київській і Чернігівській областях буде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території обійдеться без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -1...-6 °С морозу, у східних областях до -9 °С;
  • вдень від -2...+ 3 °С, на півдні країни до +6 °С;
  • в західних областях вночі близько 0 °С, вдень +3...+8 °С.
погода
Погода в Україні 20 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Також 20 лютого атмосферний фронт циклону Talisa із північного заходу підбереться ближче до України, і тому очікуються опади на заході, півночі та подекуди в центральній частині України.

Загалом протягом тижня в Україні переважатиме волога, з опадами, погода.

погода
Напрямок циклону "Таліса". Фото: Facebook Наталії Діденко

Погода в Києві 20 лютого

В столиці і області очікується мінлива хмарність. Також передбачаються мокрий сніг та дощ.

Вночі обійдеться без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -1....-6 °С морозу, вдень від -2...+3 °С;
  • у Києві вночі -2...-4 °С, вдень 0...+2 °С.
погода
Погода в Києві 20 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають про помірну сніголавинну небезпеку другого рівня. Вона очікується:

  • 19-20 лютого — на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.
погода
Небезпечна ситуація в Івано-Франківську. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що в Україну у вівторок, 20 лютого, погода приведе циклон "Таліса". Через це очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу на заході, півночі та подекуди в центральній частині України.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, де чекати негоду у вигляді мокрого снігу та дощів

погода
Київ
Україна
сніг
зима
прогнози
дощ
прогноз погоди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі