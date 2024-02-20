Погода в Україні 20 лютого, очікуються опади.

Люди йдуть вулицею в снігову хуртовину. Фото: iStock

В Україні 20 лютого очікується мінлива хмарність, в деяких регіонах будуть опади. В більшості областей температура повітря складатиме від -2...+ 3 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 20 лютого

В Україні очікується мінлива хмарність. У західних та Житомирській, вдень також у Вінницькій, Київській і Чернігівській областях буде невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території обійдеться без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -1...-6 °С морозу, у східних областях до -9 °С;

вдень від -2...+ 3 °С, на півдні країни до +6 °С;

в західних областях вночі близько 0 °С, вдень +3...+8 °С.

Погода в Україні 20 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Також 20 лютого атмосферний фронт циклону Talisa із північного заходу підбереться ближче до України, і тому очікуються опади на заході, півночі та подекуди в центральній частині України.

Загалом протягом тижня в Україні переважатиме волога, з опадами, погода.

Напрямок циклону "Таліса". Фото: Facebook Наталії Діденко

Погода в Києві 20 лютого

В столиці і області очікується мінлива хмарність. Також передбачаються мокрий сніг та дощ.

Вночі обійдеться без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -1....-6 °С морозу, вдень від -2...+3 °С;

у Києві вночі -2...-4 °С, вдень 0...+2 °С.

Погода в Києві 20 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають про помірну сніголавинну небезпеку другого рівня. Вона очікується:

19-20 лютого — на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.

Небезпечна ситуація в Івано-Франківську. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що в Україну у вівторок, 20 лютого, погода приведе циклон "Таліса". Через це очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу на заході, півночі та подекуди в центральній частині України.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, де чекати негоду у вигляді мокрого снігу та дощів.