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Осадки и лавины — синоптики предупредили о резком ухудшении погоды во вторник

20 февраля 2024 06:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 20 февраля, ожидаются осадки.
Люди идут по улице в снежную метель. Фото: iStock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине 20 февраля ожидается переменная облачность, в некоторых регионах ожидаются осадки. В большинстве областей температура воздуха будет составлять от -2...+3°С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 20 февраля

В Украине ожидается переменная облачность. В западных и Житомирской, днем также Винницкой, Киевской и Черниговской областях будет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории обойдется без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -1...-6 °С мороза, в восточных областях до -9 °С; есть
  • днем от -2...+3 °С, на юге страны до +6 °С;
  • в западных областях ночью около 0 °С, днем +3...+8 °С.
погода
Погода в Украине 20 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Также 20 февраля атмосферный фронт циклона Talisa с северо-запада подберется ближе к Украине и поэтому ожидаются осадки на западе, севере и местах в центральной части Украины.

В течение недели в Украине будет преобладать влага, с осадками, погода.

погода
Направление циклона Талиса. Фото: Facebook Натальи Диденко

Погода в Киеве 20 февраля

В столице и области ожидается переменная облачность. Также предполагается мокрый снег и дождь.

Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -1....-6 °С мороза, днем от -2...+3 °С;
  • в Киеве ночью -2...-4 °С, днем 0...+2°С.
погода
Погода в Киеве 20 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптики предупреждают об умеренной снеголавинной опасности второго уровня. Она ожидается:

  • 19-20 февраля — на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
погода
Опасная ситуация в Ивано-Франковске. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы сообщали, что в Украине во вторник, 20 февраля, погода приведет циклон "Талиса". Из-за этого ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя на западе, севере и местами в центральной части Украины.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, где ждать непогоду в виде мокрого снега и дождей.

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