Погода в Украине 20 февраля, ожидаются осадки.

Осадки и лавины — синоптики предупредили о резком ухудшении погоды во вторник
В Украине 20 февраля ожидается переменная облачность, в некоторых регионах ожидаются осадки. В большинстве областей температура воздуха будет составлять от -2...+3°С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 20 февраля
В Украине ожидается переменная облачность. В западных и Житомирской, днем также Винницкой, Киевской и Черниговской областях будет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории обойдется без осадков.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -1...-6 °С мороза, в восточных областях до -9 °С; есть
- днем от -2...+3 °С, на юге страны до +6 °С;
- в западных областях ночью около 0 °С, днем +3...+8 °С.
Также 20 февраля атмосферный фронт циклона Talisa с северо-запада подберется ближе к Украине и поэтому ожидаются осадки на западе, севере и местах в центральной части Украины.
В течение недели в Украине будет преобладать влага, с осадками, погода.
Погода в Киеве 20 февраля
В столице и области ожидается переменная облачность. Также предполагается мокрый снег и дождь.
Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -1....-6 °С мороза, днем от -2...+3 °С;
- в Киеве ночью -2...-4 °С, днем 0...+2°С.
Синоптики предупреждают
Синоптики предупреждают об умеренной снеголавинной опасности второго уровня. Она ожидается:
- 19-20 февраля — на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Ранее мы сообщали, что в Украине во вторник, 20 февраля, погода приведет циклон "Талиса". Из-за этого ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя на западе, севере и местами в центральной части Украины.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, где ждать непогоду в виде мокрого снега и дождей.
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