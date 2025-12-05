Відео
Остерігайтеся сильного вітру — прогноз погоди на завтра

5 грудня 2025 14:55
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні на вихідні 6 грудня — детальний прогноз від синоптиків
Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У суботу, 6 грудня, погода в Україні буде спокійною та прохолодною, без істотних опадів у більшості регіонів. Втім, у деяких областях можливі тумани, нічні заморозки та сильний рвучкий вітер вдень.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні 6 грудня

У західних областях 6 грудня буде хмарним, місцями очікується туман. Південно-східний вітер буде зі швидкістю 5–10 м/с, а на Закарпатті послабшає до 3–8 м/с. Температура вночі коливатиметься від -1 до +4 °С, удень підніметься до +2...+7 °С, у закарпатських районах — до +8...+10 °С.

null
Температурна карта України 6 грудня. Фото: Метеопост

Погода у північних регіонах зміниться через дію антициклону. Там буде  сухо, без опадів. Вітер переважатиме зі сходу, 3–8 м/с. Нічна температура становитиме -3...+2 °С, а протягом дня утримуватиметься в межах -1...+4 °С.

У центральних областях також пануватиме стабільна антициклональна погода без опадів і з помірним східним вітром 5–10 м/с. Вночі повітря охолоне до -2...+3 °С, удень підвищиться до +1...+6 °С.

null
Температурна карта України на суботу, 8 грудня. Фото: Метеопрог

На Півдні та в Криму буде хмарно, однак істотних опадів синоптики не прогнозують. Східний вітер буде зі швидкістю 7-12 м/с, подекуди з поривами до 15-20 м/с. Нічні температури становитимуть +1...+6 °С, денні — +4...+9 °С, у Криму місцями потеплішає до +9...+11 °С.

У східних регіонах без опадів, але хмарно. Східний вітер матиме швидкість 3–8 м/с. Уночі повітря охолоне до -3...+2 °С, вдень очікується від +1 до +6 °С.

Нагадаємо, синоптики повідомили, де в Україні сьогодні буде холодна вітряна погода

Також дізнайтеся прогноз магнітних бур на сьогодні, 5 грудня. 

погода похолодання прогноз погоди погода в Україні вітер
15:10 Депутату Харківської міськради оголошено підозру в держзраді

