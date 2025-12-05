Відео
Відео

Погода

Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур на сьогодні

5 грудня 2025 13:02
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 5 грудня — прогноз магнітних бур на сьогодні
Головний біль. Фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 5 грудня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак значних магнітних бур астросиноптики не прогнозують. Попри відсутність серйозних спалахів, метеозалежним людям варто подбати про самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 5 грудня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною. На Сонці зафіксували дев'ять спалахів класу С, які майже не впливають на Землю, та один спалах класу М6. Спалахи М-класу належать до середніх за силою та можуть викликати невеликі радіоперешкоди на денному боці планети. Також фахівці попереджають про ймовірність сонячного радіаційного шторму.

Геомагнітне поле залишатиметься активним і може досягти рівня слабкого шторму. Сонячна активність теж буде підвищеною — з імовірністю спалахів навіть Х-класу, які належать до найпотужніших.

Сонячна активність 5 грудня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 40%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%
  • Кількість сонячних плям — 129
Магнітні бурі 5 грудня
Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні коливання можуть викликати погіршення самопочуття у людей із хронічними захворюваннями, зокрема підвищувати ризик ускладнень серцево-судинних захворювань.

Як знизити вплив магнітних бур на самопочуття:

  • звертайте більше уваги на відпочинок і власний стан;
  • намагайтеся добре висипатися та не перенавантажуватися фізично;
  • підтримуйте достатній питний режим;
  • надавайте перевагу легким і збалансованим стравам;
  • частіше перебувайте на свіжому повітрі;
  • виконуйте легкі фізичні вправи або розтяжку;
  • мінімізуйте стресові ситуації та емоційне перенапруження.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про похолодання в Україні 5 грудня.

А також стало відомо, у яких регіонах сьогодні вдарять морози.

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
