Магнітні бурі 5 грудня — прогноз магнітних бур на сьогодні

У п'ятницю, 5 грудня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак значних магнітних бур астросиноптики не прогнозують. Попри відсутність серйозних спалахів, метеозалежним людям варто подбати про самопочуття.

Прогноз магнітних бур на 5 грудня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною. На Сонці зафіксували дев'ять спалахів класу С, які майже не впливають на Землю, та один спалах класу М6. Спалахи М-класу належать до середніх за силою та можуть викликати невеликі радіоперешкоди на денному боці планети. Також фахівці попереджають про ймовірність сонячного радіаційного шторму.

Геомагнітне поле залишатиметься активним і може досягти рівня слабкого шторму. Сонячна активність теж буде підвищеною — з імовірністю спалахів навіть Х-класу, які належать до найпотужніших.

Сонячна активність 5 грудня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 40%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%

Кількість сонячних плям — 129

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні коливання можуть викликати погіршення самопочуття у людей із хронічними захворюваннями, зокрема підвищувати ризик ускладнень серцево-судинних захворювань.

Як знизити вплив магнітних бур на самопочуття:

звертайте більше уваги на відпочинок і власний стан;

намагайтеся добре висипатися та не перенавантажуватися фізично;

підтримуйте достатній питний режим;

надавайте перевагу легким і збалансованим стравам;

частіше перебувайте на свіжому повітрі;

виконуйте легкі фізичні вправи або розтяжку;

мінімізуйте стресові ситуації та емоційне перенапруження.

