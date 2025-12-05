Магнітні бурі 5 грудня — прогноз магнітних бур на сьогодні

Земля у збудженому стані — прогноз магнітних бур на сьогодні
У п'ятницю, 5 грудня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак значних магнітних бур астросиноптики не прогнозують. Попри відсутність серйозних спалахів, метеозалежним людям варто подбати про самопочуття.
Прогноз магнітних бур на 5 грудня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною. На Сонці зафіксували дев'ять спалахів класу С, які майже не впливають на Землю, та один спалах класу М6. Спалахи М-класу належать до середніх за силою та можуть викликати невеликі радіоперешкоди на денному боці планети. Також фахівці попереджають про ймовірність сонячного радіаційного шторму.
Геомагнітне поле залишатиметься активним і може досягти рівня слабкого шторму. Сонячна активність теж буде підвищеною — з імовірністю спалахів навіть Х-класу, які належать до найпотужніших.
Сонячна активність 5 грудня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 40%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%
- Кількість сонячних плям — 129
Вплив магнітних бур на здоров'я
Магнітні коливання можуть викликати погіршення самопочуття у людей із хронічними захворюваннями, зокрема підвищувати ризик ускладнень серцево-судинних захворювань.
Як знизити вплив магнітних бур на самопочуття:
- звертайте більше уваги на відпочинок і власний стан;
- намагайтеся добре висипатися та не перенавантажуватися фізично;
- підтримуйте достатній питний режим;
- надавайте перевагу легким і збалансованим стравам;
- частіше перебувайте на свіжому повітрі;
- виконуйте легкі фізичні вправи або розтяжку;
- мінімізуйте стресові ситуації та емоційне перенапруження.
