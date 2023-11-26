Негода у Київській області 26 та 27 листопада — як діяти

Снігова погода у місті. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителям Київської області варто бути готовими до негоди. У неділю, 26 листопада, та понеділок, 27 листопада, йтимуть сильні снігопади.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Читайте також:

Як відомо, в ці дні синоптики прогнозують ожеледицю, хуртовини, сильний вітер тощо.

Підготовка до негоди на Київщині

"Тож прошу кожного мешканця області заздалегідь подбати не лише про себе. Допоможіть тим, хто в разі погіршення погоди не зможе самостійно дістатися до магазину чи аптеки. Закупіть їм усе необхідне", — закликав він.

Очільник Київської ОВА доручив усім службам бути готовими до наслідків негоди.

"Усі оперативні служби Київської області переведені в режим цілодобового чергування. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Київщини, Нацполіція та ГУ ДСНС забезпечать цілодобовий моніторинг та координацію безпекових заходів на автодорогах загального користування. У разі потреби здійснять аварійно-рятувальні роботи", — додав Кравченко.

Турбота про людей з обмеженими можливостями

Також районні адміністрації за необхідності повинні розмістити додаткові пункти незламності та обігріву. Щодо всіх укладнень погодних умов мешканці Київщини будуть обізнані.

"Звертаюся до керівників громад також потурбуватися про незахищені верстви населення. Щоб, попри можливу надзвичайну ситуацію, кожны бабуся і дідусь на Київщині були з їжею та ліками", — наголосив він.

Заходи з безпеки на дорогах

Крім того, Кравченко попросив водіїв автомобілей також утриматися від поїздок уці дні.

За його словами, напоготові вже і снігоприбиральна техніка, яка виїжджатиме одразу за першої потреби. Цілодобово дороги будуть посипатися хімічними засобами, які не псують покриття доріг та колеса автівок.

Скриншот допису з Facebook Руслана Кравченка

Нагадаємо, що погода в Україні в неділю, 26 листопада, підготувала для українців сюрпризи у вигляді снігопадів, хуртовин, злив, ожеледиць та поривів вітру 30 до м/с.

Синоптики попереджають про небезпеку в багатьох областях, зокрема Київській та Києві, Чернігівській, Одеській, Кіровоградській й інших, та закликають бути дуже обережними.