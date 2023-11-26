Непогода в Киевской области 26 и 27 ноября — как действовать

Снежная погода в городе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жителям Киевской области следует быть готовыми к непогоде. В воскресенье, 26 ноября, и понедельник, 27 ноября, пройдут сильные снегопады.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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Как известно, в эти дни синоптики прогнозируют гололед, метели, сильный ветер и т.д.

Подготовка к непогоде в Киевской области

"Итак, прошу каждого жителя области заранее позаботиться не только о себе. Помогите тем, кто в случае ухудшения погоды не сможет самостоятельно добраться до магазина или аптеки. Закупите им все необходимое", — призвал он.

Глава Киевской ОВА поручил всем службам быть готовыми к последствиям непогоды.

"Все оперативные службы Киевской области переведены в режим круглосуточного дежурства. Служба восстановления и развития инфраструктуры Киевской области, Нацполиция и ГУ ГСЧС обеспечат круглосуточный мониторинг и координацию мероприятий на автодорогах общего пользования. В случае необходимости осуществят аварийно-спасательные работы", — добавил Кравченко.

Забота о людях с ограниченными возможностями

Также районные администрации при необходимости должны разместить дополнительные пункты несокрушимости и обогрева. Относительно всех погодных условий жители Киевской области будут осведомлены.

"Обращаюсь к руководителям громад также позаботиться о незащищенных категориях населения. Чтобы, несмотря на возможную чрезвычайную ситуацию, каждые бабушка и дедушка в Киевской области были с едой и лекарствами", — подчеркнул он.

Меры по безопасности на дорогах

Кроме того, Кравченко попросил водителей автомобилей воздержаться от поездок в эти дни.

По его словам, наготове уже и снегоуборочная техника, которая будет выезжать сразу при первой необходимости. Круглосуточно дороги будут посыпаться химическими средствами, которые не портят покрытия дорог и колеса автомобилей.

Скриншот сообщения с Facebook Руслана Кравченко

Напомним, что погода в Украине в воскресенье, 26 ноября, подготовила для украинцев сюрпризы в виде снегопадов, метелей, ливней, гололеда и порывов ветра 30 м/с.

Синоптики предупреждают об опасности во многих областях, в частности Киевской и Киеве, Черниговской, Одесской, Кировоградской и других, и призывают быть очень осторожными.